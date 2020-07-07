МИД сожалеет об отсутствии прогресса по гуманитарному конвою в Идлиб

"Вызывает сожаление отсутствие прогресса в отправке совместного конвоя ООН, МККК и Сирийского общества Красного Полумесяца в Идлиб (населенные пункты Атареб и Дарет-Изза) через линии соприкосновения. Данную операцию планировалось провести еще 20 апреля. Правительство САР предоставило все необходимые разрешения, однако, по неясным причинам, помощь так до сих пор и не дошла до нуждающихся", - говорится в сообщении ведомства.
Там добавляется, что "при этом представители западных стран и гуманитарных специализированных агентств не перестают "бить тревогу" в СБ ООН и рассказывать о плачевной ситуации в Идлибе, требующей срочного реагирования". "Правда, с одной оговоркой – только путем трансграничных поставок из Турции. Подобное безапелляционное отстаивание трансграничного механизма любой ценой, в том числе ценой страданий мирных жителей, не может не вызывать сожаление", - говорится в сообщении.
"В этой связи необходимо еще раз напомнить, что трансграничный механизм создавался в 2014 г. как временная и чрезвычайная мера, которая ни в коем случае не должна идти в ущерб налаживанию поставок гуманитарной помощи в координации с Дамаском или использоваться для подрыва суверенитета и территориальной целостности САР", - подчеркнули в ведомстве.
25 октября 2019, 19:16Гуманитарная ситуация на северо-востоке Сирии
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России.