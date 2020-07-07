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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
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МИД сожалеет об отсутствии прогресса по гуманитарному конвою в Идлиб
Москва сожалеет, что нет прогресса по отправке в сирийский Идлиб гуманитарного конвоя, так как Запад настаивает на доставке помощи путем трансграничных поставок РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T14:19
война в сирии
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россия, война в сирии, идлиб (мухафаза), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), совет безопасности оон, сирия, оон, в мире

МИД сожалеет об отсутствии прогресса по гуманитарному конвою в Идлиб

14:15 07.07.2020 (обновлено: 14:19 07.07.2020)
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© Фото : SANAВоенные действия в провинции Идлиб
Военные действия в провинции Идлиб
© Фото : SANA
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Москва сожалеет, что нет прогресса по отправке в сирийский Идлиб гуманитарного конвоя, так как Запад настаивает на доставке помощи путем трансграничных поставок из Турции, говорится в сообщении МИД РФ.
"Вызывает сожаление отсутствие прогресса в отправке совместного конвоя ООН, МККК и Сирийского общества Красного Полумесяца в Идлиб (населенные пункты Атареб и Дарет-Изза) через линии соприкосновения. Данную операцию планировалось провести еще 20 апреля. Правительство САР предоставило все необходимые разрешения, однако, по неясным причинам, помощь так до сих пор и не дошла до нуждающихся", - говорится в сообщении ведомства.
Там добавляется, что "при этом представители западных стран и гуманитарных специализированных агентств не перестают "бить тревогу" в СБ ООН и рассказывать о плачевной ситуации в Идлибе, требующей срочного реагирования". "Правда, с одной оговоркой – только путем трансграничных поставок из Турции. Подобное безапелляционное отстаивание трансграничного механизма любой ценой, в том числе ценой страданий мирных жителей, не может не вызывать сожаление", - говорится в сообщении.
"В этой связи необходимо еще раз напомнить, что трансграничный механизм создавался в 2014 г. как временная и чрезвычайная мера, которая ни в коем случае не должна идти в ущерб налаживанию поставок гуманитарной помощи в координации с Дамаском или использоваться для подрыва суверенитета и территориальной целостности САР", - подчеркнули в ведомстве.
Гуманитарная ситуация на северо-востоке Сирии
25 октября 2019, 19:16
Гуманитарная ситуация на северо-востоке Сирии
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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