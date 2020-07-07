Из-за обстрела в ЛНР без электричества остались завод и более 200 домов

ЛУГАНСК, 7 июл - РИА Новости. Более 200 домов и Кировский кузнечный завод "Центрокуз" в самопровозглашенной Луганской народной республике обесточены в результате обстрела со стороны украинских силовиков, заявил во вторник журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Ранее Народная милиция ЛНР обвинила украинских силовиков в артобстреле подконтрольного республике поселка Донецкий в Донбассе.

"Повреждена линия электропередачи 110 киловатт "Михайловка – Центрокуз", обесточены 220 абонентов населенного пункта Березовское (под контролем ЛНР - ред.), а также Кировский кузнечный завод "Центрокуз", - заявил Осадчий.

Он добавил, что в поселке Донецкий, по которому велся огонь, повреждены четыре жилых дома, также в результате попадания снаряда в хозпостройку погиб домашний скот. По словам Осадчего, украинские силовики вели огонь с направления подконтрольного Киеву с населенного пункта Крымское у линии соприкосновения в Донбассе.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.