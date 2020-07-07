https://ria.ru/20200707/1574006693.html
Из-за обстрела в ЛНР без электричества остались завод и более 200 домов
Более 200 домов и Кировский кузнечный завод "Центрокуз" в самопровозглашенной Луганской народной республике обесточены в результате обстрела со стороны... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T14:16
2020-07-07T14:16
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
донецкая народная республика
минск
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https://ria.ru/20200707/1574004949.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, минск, оон, в мире
ЛУГАНСК, 7 июл - РИА Новости. Более 200 домов и Кировский кузнечный завод "Центрокуз" в самопровозглашенной Луганской народной республике обесточены в результате обстрела со стороны украинских силовиков, заявил во вторник журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Ранее Народная милиция ЛНР обвинила украинских силовиков в артобстреле подконтрольного республике поселка Донецкий в Донбассе.
"Повреждена линия электропередачи 110 киловатт "Михайловка – Центрокуз", обесточены 220 абонентов населенного пункта Березовское (под контролем ЛНР - ред.), а также Кировский кузнечный завод "Центрокуз", - заявил Осадчий.
Он добавил, что в поселке Донецкий, по которому велся огонь, повреждены четыре жилых дома, также в результате попадания снаряда в хозпостройку погиб домашний скот. По словам Осадчего, украинские силовики вели огонь с направления подконтрольного Киеву с населенного пункта Крымское у линии соприкосновения в Донбассе.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения