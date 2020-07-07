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Правительство рассмотрит вопрос о компенсации медикам за отпуск
Правительство РФ во вторник рассмотрит вопрос о выделении свыше 5 миллиардов рублей на компенсации за отпуск для медицинских работников, сообщил глава кабмина... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T14:13
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353
60
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Правительство рассмотрит вопрос о компенсации медикам за отпуск

14:13 07.07.2020
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Правительство РФ во вторник рассмотрит вопрос о выделении свыше 5 миллиардов рублей на компенсации за отпуск для медицинских работников, сообщил глава кабмина Михаил Мишустин.
"Сегодня мы рассмотрим вопрос о выделении более 5 миллиардов рублей врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, водителям скорых, работающих по всей стране, а также сотрудникам медицинских организаций, подведомственных органам власти, - всем тем, кто ежедневно продолжает работать и помогать больным коронавирусом. Это касается выплаты отпускных или компенсаций за отпуск, от которого они вынуждены были отказаться", - заявил Мишустин во вторник на заседании правительства.
Он уточнил, что при расчете таких компенсаций будут учитываться и дополнительные стимулирующие выплаты.
"Крайне важно, чтобы права этих сотрудников тщательно соблюдались", - подчеркнул премьер.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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