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Выяснилось, из каких городов могут прилететь в Дубай иностранные туристы
С 7 июля Дубай открылся для зарубежных туристов, авиакомпании ОАЭ поделились обновленным списком направлений в своей полетной сети, сообщает Khaleej Times. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T14:43
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353
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Выяснилось, из каких городов могут прилететь в Дубай иностранные туристы

14:43 07.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкМеждународный аэропорт Дубай
Международный аэропорт Дубай
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. С 7 июля Дубай открылся для зарубежных туристов, авиакомпании ОАЭ поделились обновленным списком направлений в своей полетной сети, сообщает Khaleej Times.
Так национальный перевозчик возобновил обслуживание 51 пункта назначения. В том числе 18 городов Европы: Амстердам, Афины, Барселона, Брюссель, Копенгаген, Дублин, Глазго, Франкфурт, Ларнака, Лондон, Мадрид, Манчестер, Милан, Мюнхен, Париж, Рим, Вена и Цюрих.
Также авиакомпания обслуживает гостей из трех городов Африки (Каира, Хартума и Туниса) и четырех в США и Канаде (Чикаго, Нью-Йорк, Вашингтон и Торонто).
Перевозчик возобновил полеты в Коломбо, Дакку, Исламабад, Кабул, Карачи, Лахор, Мале, Ханой, Хошимин, Гонконг, Джакарту, Куала-Лумпур, Манилу, Осаку, Сеул, Сингапур, Тайбэй и Токио.
Он также открыл свои услуги для путешественников из Окленда, Брисбена, Перта и Сиднея в Австралии. На Ближнем Востоке возобновились полеты в Амман, Бахрейн и Бейрут,
Бюджетный перевозчик Дубая объявил, что возвращает обслуживание 17 направлений в своей сети, в том числе: Аддис-Абеба, Джуба и Хартум в Африке; Алматы, Кабул и Нур-Султан в Центральной Азии; Белград, Бухарест, Дубровник, Киев, Краков, Прага, Сараево и София в Европе; Александрия, Амман и Бейрут на Ближнем Востоке.
Обе авиакомпании попросили туристов, летящих в Дубай, убедиться, что у них есть все необходимые документы.
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Они должны иметь распечатанную и заполненную форму медицинской декларации, в которой указывается, что у них нет никаких симптомов коронавируса. Также документ, в котором говорится, что они будут нести все расходы на карантин и лечение в случае, если им будет поставлен диагноз Covid-19. Обе формы необходимо передать в Управление здравоохранения Дубая (DHA) по прибытии.
Гости также должны пройти тест за 96 часов до своего рейса и иметь при себе отрицательный результат. Это касается всех пассажиров, включая детей. Также исследование доступно и в Дубае, но до его результатов придется самоизолироваться. При отрицательном тесте – можно продолжить путешествие, при положительном – придется оставаться на карантине.
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