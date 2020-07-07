Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200707/1574006505.html
В Госдуме оценили предложение о введении миротворцев ОБСЕ в Донбасс
Введение миротворцев ОБСЕ в Донбасс не согласуется с минскими соглашениями и может быть использовано в качестве силового варианта решения конфликта на... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T14:11
алексей резников
ситуация в днр и лнр
владимир ельченко
брюссель
госдума рф
совет безопасности оон
сергей железняк
оон
вашингтон (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/99843/77/998437758_0:365:1436:1173_1400x0_80_0_0_d0ca6c1d8f54bc749b9fb8b0a9726842.jpg
https://ria.ru/20200707/1574002322.html
https://ria.ru/20200706/1573950827.html
брюссель
вашингтон (город)
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/99843/77/998437758_0:365:1436:1173_1400x0_80_0_0_d0ca6c1d8f54bc749b9fb8b0a9726842.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/99843/77/998437758_0:230:1436:1307_1400x0_80_0_0_326340d11c7f07266305868ddc695ec4.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/99843/77/998437758_0:51:1436:1487_1400x0_80_0_0_c4679fbbab3114b82038932e600dc1f1.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алексей резников, ситуация в днр и лнр, владимир ельченко, брюссель, госдума рф, совет безопасности оон, сергей железняк, оон, вашингтон (город), сша, в мире

В Госдуме оценили предложение о введении миротворцев ОБСЕ в Донбасс

14:11 07.07.2020
1926
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкСергей Железняк
Сергей Железняк
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Сергей Железняк. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Введение миротворцев ОБСЕ в Донбасс не согласуется с минскими соглашениями и может быть использовано в качестве силового варианта решения конфликта на юго-востоке Украины, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.
Киев изучает возможности введения миротворцев ОБСЕ в Донбасс, заявил в понедельник вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.
Сенатор Олег Морозов
Вчера, 12:59
В Совфеде оценили предложение о введении миротворцев ОБСЕ в Донбасс
"Россия, как член ОБСЕ, не допустит манипуляций Киева, который может под видом введения миротворческой миссии попробовать в очередной раз силовым путем решить конфликт на Донбассе", - сказал Железняк.
Он добавил, что РФ выступает против любых провокаций Киева, идущих вразрез с минскими соглашениями, закрепленными резолюцией Совбеза ООН.
"Конфликт Киева с Донбассом сохраняется на линии соприкосновения с украинскими войсками, а не на границе с нашей страной. Россия не позволит использовать миротворческие полномочия ОБСЕ для захвата украинским властями Донбасса", - сказал депутат.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
6 июля, 13:19
В Кремле заявили, что Россия продолжит помогать Донбассу
По словам Железняка, нынешнее руководство Украины продолжает линию предыдущего и с согласия Вашингтона и Брюсселя искусственно сохраняет напряженность в отношениях с Россией, создавая противоречия вокруг миротворческой миссии на Донбассе, призванной обеспечивать безопасность наблюдателей ОБСЕ.
"Для нас остается очевидным, что переход к мирному и цивилизованному процессу урегулирования взаимоотношений между Украиной и Донбассом возможен только на основе минских соглашений", - подчеркнул парламентарий.
В декабре 2019 года новый посол Украины в США, бывший постпред страны при ООН Владимир Ельченко заявил, что Киев может вынести на рассмотрение Совета Безопасности вопрос миротворческой миссии в Донбассе.
5101016
Обсудить 0
Алексей РезниковСитуация в ДНР и ЛНРВладимир ЕльченкоБрюссельГосдума РФСовет Безопасности ООНСергей ЖелезнякООНВашингтон (город)СШАВ мире
Рекомендуем
Экс-президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко выступает у здания Печорского районного суда на акции своих сторонников в Киеве
Порошенко поругался с депутатом Рады из-за поздравления Путину
Солист группы Руки Вверх! Сергей Жуков
Жуков рассказал, почему распался дуэт "Руки Вверх!"
Телеведущий Александр Беляев
Больной раком телеведущий Александр Беляев рассказал о новой опухоли
Сотрудник ФСБ
ФСБ предотвратила теракт в Астраханской области
Зенитно-ракетный комплекс С-400
Системы С-400 испытали на американских истребителях в Турции
Испытание ракетного комплекса РК-360МЦ Нептун
"Бей, не откладывай". Чем украинский адмирал угрожает Севастополю
Сергей Шнуров
Шнуров вошел в список будущих сопредседателей Партии роста
П/к на тему: Страновой экспортный бренд будет создан в рамках стратегии Российского экспортного центра
Симоньян прокомментировала возможность запрета RT в Эстонии
Задержание сотрудниками ФСБ РФ советника генерального директора Роскосмоса Ивана Сафронова
В "Роскосмосе" заявили, что Сафронов не имел доступа к гостайне
Задержание сотрудниками ФСБ РФ советника генерального директора Роскосмоса Ивана Сафронова
В Кремле прокомментировали задержание Сафронова по делу о госизмене
Медицинская сестра в больничной палате
В Северной Осетии умер мальчик, у которого украли деньги на лечение
Акция Бессмертный полк онлайн
СК завершил расследование двух дел о фото нацистов в "Бессмертном полку"
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
В Крыму прокомментировали заявление главкома ВМС Украины о Севастополе
Наблюдатели ОБСЕ следят за отводом сил бойцов подразделений ЛНР
В Киеве выступили с новой инициативой по Донбассу
Протестующий стоит на флаге США возле Белого дома
Выгодна ли России американская смута?
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:48В ГД предложили разрешить предъявлять регистрацию авто в электронном виде
00:38Россия предлагает оставить один КПП для доставки гумпомощи в Сирию
00:34В Грузии горит пятизвездочная гостиница Radisson
00:30Адвокат Ефремова рассказал о своих доходах
00:26Байден заявил, что в случае победы на выборах вернет США в состав ВОЗ
00:08КНР и Россия заблокировали в СБ ООН резолюцию по Сирии
23:54В Москве произошел пожар в НИИ, где разрабатывают вакцину от COVID-19
23:48Племянница Трампа рассказала, кто сдавал за президента экзамены
23:45США введут санкции против китайских чиновников из-за Тибета
23:41Полиция отпустила задержанного в Москве пресс-секретаря "Яблока"
23:40"Ведомости" выпустят номер с баннером в поддержку Сафронова
23:37Защита Сафронова связала уголовное дело с его работой журналистом
23:31В Мурманске ограничили плановый прием в поликлиниках из-за COVID-19
23:30Бизнес-партнер сына Бабарико назвал причины блокировки счета его компании
23:20На Украине задержали двух россиян
23:13Адвокат рассказал о предполагаемой переписке Сафронова с агентом
23:08В Москве умерли 28 пациентов с коронавирусом
23:07Источник рассказал о проведенной по делу Сафронова экспертизе
23:05Глава СЖР прокомментировал арест Сафронова
22:59СЖР выяснит обоснованность задержания журналистов на Лубянке
Лента новостейМолния