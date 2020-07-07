В Госдуме оценили предложение о введении миротворцев ОБСЕ в Донбасс

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Введение миротворцев ОБСЕ в Введение миротворцев ОБСЕ в Донбасс не согласуется с минскими соглашениями и может быть использовано в качестве силового варианта решения конфликта на юго-востоке Украины , заявил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк

Киев изучает возможности введения миротворцев ОБСЕ в Донбасс, заявил в понедельник вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников

"Россия, как член ОБСЕ, не допустит манипуляций Киева, который может под видом введения миротворческой миссии попробовать в очередной раз силовым путем решить конфликт на Донбассе", - сказал Железняк.

Он добавил, что РФ выступает против любых провокаций Киева, идущих вразрез с минскими соглашениями, закрепленными резолюцией Совбеза ООН

"Конфликт Киева с Донбассом сохраняется на линии соприкосновения с украинскими войсками, а не на границе с нашей страной. Россия не позволит использовать миротворческие полномочия ОБСЕ для захвата украинским властями Донбасса", - сказал депутат.

По словам Железняка, нынешнее руководство Украины продолжает линию предыдущего и с согласия Вашингтона Брюсселя искусственно сохраняет напряженность в отношениях с Россией, создавая противоречия вокруг миротворческой миссии на Донбассе, призванной обеспечивать безопасность наблюдателей ОБСЕ.

"Для нас остается очевидным, что переход к мирному и цивилизованному процессу урегулирования взаимоотношений между Украиной и Донбассом возможен только на основе минских соглашений", - подчеркнул парламентарий.