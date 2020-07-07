Ранивший в Москве ножом двух полицейских налетчик получил 14 лет колонии

МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Суд приговорил к 14 годам колонии строгого режима злоумышленника, ранившего в Суд приговорил к 14 годам колонии строгого режима злоумышленника, ранившего в Москве ножом двух полицейских, сообщает пресс-служба московской прокуратуры.

"Сегодня, 7 июля 2020 года, Московский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 29-летнего жителя города Назрань Магомеда Хашагульгова", - говорится в сообщении.

Он осужден за грабеж и посягательство на жизнь сотрудника полиции.

По версии следствия, 11 августа 2018 года Хашагульгов в продуктовом магазине на Волгоградском проспекте похитил три банки слабоалкогольного ароматизированного напитка. Сотрудник охраны магазина вызвал наряд полиции, стражи правопорядка начали выяснять обстоятельства произошедшего. На крыльце входа в магазин Хашагульгов ударил одного полицейского ножом в лицо, а второго – в область плеча и шеи.

"Действия Хашагульгова были замечены участковым по району Кузьминки, который находился при исполнении служебных обязанностей в непосредственной близости от места происшествия. Полицейский применил табельное оружие, открыв огонь на поражение. Применение оружия сотрудником полиции было полностью обосновано, поскольку Хашагульгов совершил посягательство на жизнь сотрудников полиции, на законные требования не отреагировал, а затем попытался скрыться с места преступления", - отмечается в сообщении.

Данные действия сотрудника полиции позволили нейтрализовать и задержать нападавшего.