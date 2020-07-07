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Госдума ввела новые налоговые льготы для бизнеса в Арктике
Госдума приняла закон о предоставлении льгот по налогу на прибыль и НДС, а также о введении вычета по НДПИ при реализации новых проектов в Арктической зоне РФ... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T14:07
арктика
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арктика, госдума рф, экономика

Госдума ввела новые налоговые льготы для бизнеса в Арктике

14:07 07.07.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Госдума приняла закон о предоставлении льгот по налогу на прибыль и НДС, а также о введении вычета по НДПИ при реализации новых проектов в Арктической зоне РФ. Он входит в правительственный пакет, направленный на господдержку и стимулирование предпринимательской деятельности в Арктике.
Закон обнуляет ставку налога на прибыль организаций в части, зачисляемой в федеральный бюджет, при условии, что регион понижает свою часть ставки этого налога. Такие ставки будут применяться в течение 10 лет с момента получения первой прибыли от деятельности в Арктической зоне, предусмотренной инвестиционным соглашением. Но для этого должен вестись раздельный учет доходов (расходов), полученных от этой и иной деятельности.
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Также пониженные ставки налога на прибыль планируется применять ко всей налоговой базе при условии, что доходы от деятельности, предусмотренной соглашением, составляют 90% всех доходов за год либо в совокупности за три предшествующих года.
Закон также устанавливает нулевую ставку НДС в отношении услуг ледокольного флота судам, вывозящим товары на экспорт, и услуг перевозки товаров морским транспортом для дальнейшего вывоза за пределы России.
Помимо этого, на 2021-2032 годы вводится налоговый вычет по НДПИ при добыче отдельных видов полезных ископаемых (горючие сланцы, торф, товарные руды, неметаллическое сырье, алмазы и др.) на новых участках недр в Арктической зоне. При добыче угля и углеводородов этот вычет предоставляться не будет. Под новыми понимаются участки, на которых степень выработанности запасов полезного ископаемого меньше или равна 0,001 на начало 2021 года, либо его запасы отсутствуют в госбалансе запасов на эту дату. Налоговый вычет не может превышать 50% суммы налога за соответствующий налоговый период.
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Закон должен вступить в силу через месяц после официальной публикации, но не ранее первого числа очередного налогового периода по налогу на прибыль и НДС. Нормы, касающиеся вычета по НДПИ, начнут действовать с 1 января 2021 года.
В марте Госдума приняла закон, направленный на налоговое стимулирование поиска и оценки месторождений, разведки и добычи углеводородов на отдельных территориях Арктической зоны РФ, который вводил ряд льгот по НДПИ и возможность перехода на уплату налога на дополнительный доход.
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