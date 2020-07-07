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В США выявили почти 45 тысяч новых случаев COVID-19
Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в США увеличилось почти на 45 тысяч за последние сутки, скончались свыше 320 человек, сообщает... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T14:07
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353
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коронавирус covid-19, сша, в мире

В США выявили почти 45 тысяч новых случаев COVID-19

14:07 07.07.2020
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© AP Photo / Bebeto MatthewsЛюди в очереди за масками и едой в районе Гарлема в Нью-Йорке, США
Люди в очереди за масками и едой в районе Гарлема в Нью-Йорке, США
© AP Photo / Bebeto Matthews
Люди в очереди за масками и едой в районе Гарлема в Нью-Йорке, США. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в США увеличилось почти на 45 тысяч за последние сутки, скончались свыше 320 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета, за последние 24 часа медики в США выявили 44 953 случая заражения, скончались 325 пациентов с подтвержденным COVID-19.
Днем ранее сообщалось о 49 199 новых случаях и 271 летальном исходе.
Согласно информации университета Джонса Хопкинса, за все время в США зафиксировали 2 938 624 случая заражения коронавирусом и более 130 тысяч смертей. После заражения выздоровели более 924 тысяч человек.
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Во всем мире, как сообщает университет, коронавирусом заразились 11 641 640 человек, скончались более 538 тысяч.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19СШАВ мире
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