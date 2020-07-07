В США выявили почти 45 тысяч новых случаев COVID-19

По данным университета, за последние 24 часа медики в США выявили 44 953 случая заражения, скончались 325 пациентов с подтвержденным COVID-19.

Согласно информации университета Джонса Хопкинса, за все время в США зафиксировали 2 938 624 случая заражения коронавирусом и более 130 тысяч смертей. После заражения выздоровели более 924 тысяч человек.