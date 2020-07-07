Госдума приняла закон о государственной поддержке бизнеса в Арктике

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Госдума приняла закон "О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне РФ".

Документ определяет правовой режим, порядок осуществления предпринимательской деятельности и меры господдержки в Арктической зоне РФ. К органам управления данной зоной отнесены Минвостокразвития России и управляющая компания (Корпорация по развитию Дальнего Востока ). Министерство сможет осуществлять нормативно-правовое регулирование и ряд других функций, а управляющая компания, в том числе, принимать заявки и заключать соглашения об осуществлении инвестиционной деятельности, вести реестр резидентов Арктической зоны.

Одновременно предусматривается создание общественного совета Арктической зоны. Он будет проводить мониторинг процессов взаимодействия между резидентами этой зоны и проживающими в ней коренными малочисленными народами, участвовать в разработке мероприятий по охране ее окружающей среды и готовить предложения по вопросам повышения эффективности деятельности ее органов управления. Состав совета утвердит Минвостокразвития.

Резидентами Арктической зоны могут стать коммерческие организации или индивидуальные предприниматели, общий объем осуществленных и запланированных капитальных вложений которых составляет не менее 1 миллиона рублей. Статус резидента позволяет получить льготы по федеральным, региональным, местным налогам, возмещение части расходов по уплате страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. Правительство РФ сможет устанавливать для них и иные меры поддержки, включая предоставление субсидий на возмещение процентной ставки по привлеченным кредитам и субсидий на возмещение затрат на выплату купонного дохода по облигациям, выпущенным в рамках реализации инвестпроектов.