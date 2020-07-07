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Правительство выделит средства на субсидии судоходным компаниям
Кабмин РФ намерен направить на субсидии судоходным компаниям 320 миллионов рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T14:05
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Правительство выделит средства на субсидии судоходным компаниям

14:05 07.07.2020
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Кабмин РФ намерен направить на субсидии судоходным компаниям 320 миллионов рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Мы продолжаем оказывать помощь отраслям, которые пострадали из-за распространения коронавируса. Сегодня по поручению президента правительство направит 320 миллионов рублей на субсидии российским судоходным компаниям, которые занимаются морскими и речным круизными перевозками", - сказал Мишустин на заседании правительства.
Он отметил, что компании находились в вынужденном простое и период навигации сократился, вместе с этим снизилась и выручка. "Выделенные средства позволят компенсировать компаниям часть расходов по договорам лизинга", - добавил премьер.
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