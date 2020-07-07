https://ria.ru/20200707/1574006138.html
Правительство выделит средства на субсидии судоходным компаниям
Кабмин РФ намерен направить на субсидии судоходным компаниям 320 миллионов рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T14:05
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