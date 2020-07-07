Издателя "Медиазоны" Верзилова допрашивают по делу о канадском паспорте

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Издателя "Медиазоны" Петра Верзилова допрашивают по уголовному делу: он не уведомил миграционную службу о своем канадском паспорте, сообщает во вторник СК РФ.
"Верзилов допрашивается в качестве подозреваемого, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - отмечается в релизе.
По данным следствия, в ходе обыска по делу о несогласованных акциях прошлого лета у него нашли действующий канадский паспорт. При этом выяснилось, что миграционная служба России оказалась не в курсе этого. Канадское гражданство он получил "не позднее конца 2014 года", заявляет СК РФ.
Верзилову по статье 330.2 УК РФ грозит штраф или обязательные работы, лишения свободы статья не предполагает.
В конце июня Верзилова допросили по уголовному делу о массовых беспорядках в связи с событиями 27 июля 2019 года в центре Москвы. После 13-часового допроса, как заявляла "Медиазона", на выходе из отдела полиции у него произошла потасовка с неким человеком, которого он сам назвал провокатором. В итоге Верзилова снова задержала полиция. По решению суда он получил 15 суток за мелкое хулиганство.
Верзилов получил скандальную известность как участник арт-группы "Война" и группы Pussy Riot, а сейчас выступает издателем "Медиазоны" - интернет –СМИ, специализирующегося на судебной и правоохранительной сферах.