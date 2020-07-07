Издателя "Медиазоны" Верзилова допрашивают по делу о канадском паспорте

"Верзилов допрашивается в качестве подозреваемого, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - отмечается в релизе.

По данным следствия, в ходе обыска по делу о несогласованных акциях прошлого лета у него нашли действующий канадский паспорт. При этом выяснилось, что миграционная служба России оказалась не в курсе этого. Канадское гражданство он получил "не позднее конца 2014 года", заявляет СК РФ.