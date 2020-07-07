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Издателя "Медиазоны" Верзилова допрашивают по делу о канадском паспорте
Издателя "Медиазоны" Петра Верзилова допрашивают по уголовному делу: он не уведомил миграционную службу о своем канадском паспорте, сообщает во вторник СК РФ. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T14:04
петр верзилов
федеральная миграционная служба рф
следственный комитет россии (ск рф)
москва
канада
происшествия
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"...миграционная служба России оказалась не в курсе..." В последнее время у этой "службы" слишком много "косяков". Пора наверно упростить некоторые некомпетентные органы, и усилить пограничную службу...
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москва
канада
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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петр верзилов, федеральная миграционная служба рф, следственный комитет россии (ск рф), москва, канада, происшествия

Издателя "Медиазоны" Верзилова допрашивают по делу о канадском паспорте

14:04 07.07.2020
1499
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкПетр Верзилов
Петр Верзилов
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Петр Верзилов. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Издателя "Медиазоны" Петра Верзилова допрашивают по уголовному делу: он не уведомил миграционную службу о своем канадском паспорте, сообщает во вторник СК РФ.
"Верзилов допрашивается в качестве подозреваемого, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - отмечается в релизе.
Петр Верзилов в отделении полиции
22 июня, 14:11
Адвокат рассказал, за что на Верзилова составили протокол
По данным следствия, в ходе обыска по делу о несогласованных акциях прошлого лета у него нашли действующий канадский паспорт. При этом выяснилось, что миграционная служба России оказалась не в курсе этого. Канадское гражданство он получил "не позднее конца 2014 года", заявляет СК РФ.
Верзилову по статье 330.2 УК РФ грозит штраф или обязательные работы, лишения свободы статья не предполагает.
В конце июня Верзилова допросили по уголовному делу о массовых беспорядках в связи с событиями 27 июля 2019 года в центре Москвы. После 13-часового допроса, как заявляла "Медиазона", на выходе из отдела полиции у него произошла потасовка с неким человеком, которого он сам назвал провокатором. В итоге Верзилова снова задержала полиция. По решению суда он получил 15 суток за мелкое хулиганство.
Верзилов получил скандальную известность как участник арт-группы "Война" и группы Pussy Riot, а сейчас выступает издателем "Медиазоны" - интернет –СМИ, специализирующегося на судебной и правоохранительной сферах.
Ведущая Эха Москвы Татьяна Фельгенгауэр
28 мая, 16:50
В Москве задержали журналистку "Эха Москвы" и главреда "Медиазоны"
9933012
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Петр ВерзиловФедеральная миграционная служба РФСледственный комитет России (СК РФ)МоскваКанадаПроисшествия
Популярные комментарии
"...миграционная служба России оказалась не в курсе..." В последнее время у этой "службы" слишком много "косяков". Пора наверно упростить некоторые некомпетентные органы, и усилить пограничную службу...
7 июля, 14:35
Константин Иванов
410107
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