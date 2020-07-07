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https://ria.ru/20200707/1574005774.html
Жуков рассказал, почему распался дуэт "Руки Вверх!"
Музыкант Сергей Жуков в эфире телеканала "Россия 1" рассказал, почему второй участник группы "Руки Вверх!" Алексей Потехин покинул ее. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T17:39
руки вверх! (группа)
алексей потехин
культура
культура
россия
шоу-бизнес
сергей жуков
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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руки вверх! (группа), алексей потехин, культура, россия, шоу-бизнес, сергей жуков

Жуков рассказал, почему распался дуэт "Руки Вверх!"

14:07 07.07.2020 (обновлено: 17:39 07.07.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСолист группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков
Солист группы Руки Вверх! Сергей Жуков
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Солист группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Музыкант Сергей Жуков в эфире телеканала "Россия 1" рассказал, почему второй участник группы "Руки Вверх!" Алексей Потехин покинул ее.
По его словам, Алексей стал в какой-то момент ему и "дочерью, и женой, и другом, и подушкой, и сплетником, и грушей для битья". Жуков отметил, что они проводили вместе слишком много времени и виделись с утра до вечера.

"Мы друг друга съели", — пояснил он, добавив, что они уже не могли друг другу дать ничего больше.

Жуков также рассказал, что продолжает общаться с Потехиным, у которого недавно родился второй ребенок. Однако вновь собраться в составе группы они не смогли бы, уверен он.
"Невозможно старое сделать новым. Это было, и это было круто", — подчеркнул музыкант.
Жуков и Потехин создали группу "Руки Вверх!" в 1993 году. В 2006 году Потехин ее покинул, а Жуков ведет проект в одиночку.
Вадим и Глеб Самойловы. Архивное фото
19 октября 2018, 10:23Культура
Основатель "Агаты Кристи" рассказал, почему группа распалась
9520415219
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КультураРуки Вверх! (группа)Алексей ПотехинКультураРоссияШоу-бизнесСергей Жуков
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