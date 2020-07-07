https://ria.ru/20200707/1574005774.html
Жуков рассказал, почему распался дуэт "Руки Вверх!"
Музыкант Сергей Жуков в эфире телеканала "Россия 1" рассказал, почему второй участник группы "Руки Вверх!" Алексей Потехин покинул ее. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T14:07
2020-07-07T17:39
руки вверх! (группа)
алексей потехин
культура
культура
россия
шоу-бизнес
сергей жуков
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ru-RU
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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руки вверх! (группа), алексей потехин, культура, россия, шоу-бизнес, сергей жуков
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости.
Музыкант Сергей Жуков
в эфире телеканала "Россия 1
" рассказал, почему второй участник группы "Руки Вверх!
" Алексей Потехин
покинул ее.
По его словам, Алексей стал в какой-то момент ему и "дочерью, и женой, и другом, и подушкой, и сплетником, и грушей для битья". Жуков отметил, что они проводили вместе слишком много времени и виделись с утра до вечера.
"Мы друг друга съели", — пояснил он, добавив, что они уже не могли друг другу дать ничего больше.
Жуков также рассказал, что продолжает общаться с Потехиным, у которого недавно родился второй ребенок. Однако вновь собраться в составе группы они не смогли бы, уверен он.
"Невозможно старое сделать новым. Это было, и это было круто", — подчеркнул музыкант.
Жуков и Потехин создали группу "Руки Вверх!" в 1993 году. В 2006 году Потехин ее покинул, а Жуков ведет проект в одиночку.