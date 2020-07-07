Жуков рассказал, почему распался дуэт "Руки Вверх!"

По его словам, Алексей стал в какой-то момент ему и "дочерью, и женой, и другом, и подушкой, и сплетником, и грушей для битья". Жуков отметил, что они проводили вместе слишком много времени и виделись с утра до вечера.

"Мы друг друга съели", — пояснил он, добавив, что они уже не могли друг другу дать ничего больше.

Жуков также рассказал, что продолжает общаться с Потехиным, у которого недавно родился второй ребенок. Однако вновь собраться в составе группы они не смогли бы, уверен он.

"Невозможно старое сделать новым. Это было, и это было круто", — подчеркнул музыкант.