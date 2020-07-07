В Латвии число заразившихся коронавирусом достигло 1134

РИГА, 7 июл – РИА Новости. Семь новых случаев коронавируса выявили в Латвии за минувшие сутки, всего COVID-19 подтвержден у 1134 человек, сообщается во вторник на сайте центра профилактики и контроля заболеваний.
"За сутки проведены 1763 теста на COVID-19, семь из них дали положительный результат. В целом за время пандемии в Латвии сделан 160 281 тест, заболевание выявлено у 1134 человек", - говорится в сообщении.
За время пандемии в Латвии в результате заражения COVID-19 умерли 30 человек.
В больницах находятся пять пациентов, у четырех заболевание средней тяжести, один человек находится в тяжелом состоянии.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,3 миллиона случаев заражения, свыше 532 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.