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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200707/1574005672.html
В Латвии число заразившихся коронавирусом достигло 1134
Семь новых случаев коронавируса выявили в Латвии за минувшие сутки, всего COVID-19 подтвержден у 1134 человек, сообщается во вторник на сайте центра... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T13:59
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, латвия, в мире

В Латвии число заразившихся коронавирусом достигло 1134

13:59 07.07.2020
157
© Sputnik / Сергей Мелконов / Перейти в фотобанкМобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
© Sputnik / Сергей Мелконов
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Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге. Архивное фото
РИГА, 7 июл – РИА Новости. Семь новых случаев коронавируса выявили в Латвии за минувшие сутки, всего COVID-19 подтвержден у 1134 человек, сообщается во вторник на сайте центра профилактики и контроля заболеваний.
"За сутки проведены 1763 теста на COVID-19, семь из них дали положительный результат. В целом за время пандемии в Латвии сделан 160 281 тест, заболевание выявлено у 1134 человек", - говорится в сообщении.
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За время пандемии в Латвии в результате заражения COVID-19 умерли 30 человек.
В больницах находятся пять пациентов, у четырех заболевание средней тяжести, один человек находится в тяжелом состоянии.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,3 миллиона случаев заражения, свыше 532 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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