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Религия и мировоззрение
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В Госдуме оценили ситуацию со статусом собора Святой Софии
Ситуация со статусом собора Святой Софии в Стамбуле и провоцирование конфликта служит интересам сил, далеким от ислама и православия, считает председатель... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T13:53
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В Госдуме оценили ситуацию со статусом собора Святой Софии

13:52 07.07.2020 (обновлено: 13:53 07.07.2020)
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© Sputnik / Бурджу Окутан / Перейти в фотобанкСобор Святой Софии в Стамбуле
Собор Святой Софии в Стамбуле
© Sputnik / Бурджу Окутан
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Собор Святой Софии в Стамбуле. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Ситуация со статусом собора Святой Софии в Стамбуле и провоцирование конфликта служит интересам сил, далеким от ислама и православия, считает председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.
Государственная Дума во вторник приняла проект обращения к Великому нацсобранию Турции в связи с обсуждением вопроса об изменении статуса храма-музея Святой Софии в Стамбуле, призвав предпринять все возможные шаги для предотвращения ущерба, который может нанести поспешное изменение статуса.
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Депутат, которого цитирует его пресс-служба, отметил, что суверенитет Турции не подвергается сомнению: у РФ и республики активно развиваются двусторонние отношения во всех сферах,
"Собор Святой Софии является объектом повышенного интереса у российских туристов и паломников, и мы хотели бы надеяться на то, что турецкая сторона согласится оставить собор в статусе памятника - достояния человечества. Его должны посещать все верующие. Можно, как предложил армянский патриарх Турции, предоставить возможность служить в соборе разным конфессиям", - считает депутат.
Он также отметил, что в мире очень ценят и уважают решения основателя современной Турции Кемаля Ататюрка, при котором собор был расчищен, были восстановлены фрески.
"Решение судьбы собора Святой Софии в пользу сохранения музея послужит укреплению отношений между традиционными конфессиями, народами и культурами. Провоцирование конфликта не просто осложняет наши отношения, но и служит интересам сил далеким от интересов ислама и православия", - сказал Гаврилов.
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В Турции в настоящее время активно обсуждается превращение собора Святой Софии в мечеть. Турецкий президент Тайип Эрдоган заявлял, что ждет решения Госсовета по возможности изменения статуса собора и поступит в зависимости от него.
Айя София была основана христианским императором Юстинианом и была открыта 27 декабря 537 года. Собор более тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть, но с середины 30-х годов прошлого века здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеГосдума РФЮНЕСКОСергей ГавриловТурцияСтамбулСофия (город)В мире
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