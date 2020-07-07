В Госдуме оценили ситуацию со статусом собора Святой Софии

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Ситуация со статусом собора Святой Софии в Ситуация со статусом собора Святой Софии в Стамбуле и провоцирование конфликта служит интересам сил, далеким от ислама и православия, считает председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов

Государственная Дума во вторник приняла проект обращения к Великому нацсобранию Турции в связи с обсуждением вопроса об изменении статуса храма-музея Святой Софии в Стамбуле, призвав предпринять все возможные шаги для предотвращения ущерба, который может нанести поспешное изменение статуса.

Депутат, которого цитирует его пресс-служба, отметил, что суверенитет Турции не подвергается сомнению: у РФ и республики активно развиваются двусторонние отношения во всех сферах,

"Собор Святой Софии является объектом повышенного интереса у российских туристов и паломников, и мы хотели бы надеяться на то, что турецкая сторона согласится оставить собор в статусе памятника - достояния человечества. Его должны посещать все верующие. Можно, как предложил армянский патриарх Турции, предоставить возможность служить в соборе разным конфессиям", - считает депутат.

Он также отметил, что в мире очень ценят и уважают решения основателя современной Турции Кемаля Ататюрка, при котором собор был расчищен, были восстановлены фрески.

"Решение судьбы собора Святой Софии в пользу сохранения музея послужит укреплению отношений между традиционными конфессиями, народами и культурами. Провоцирование конфликта не просто осложняет наши отношения, но и служит интересам сил далеким от интересов ислама и православия", - сказал Гаврилов.

В Турции в настоящее время активно обсуждается превращение собора Святой Софии в мечеть. Турецкий президент Тайип Эрдоган заявлял, что ждет решения Госсовета по возможности изменения статуса собора и поступит в зависимости от него.