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Novavax получила 1,6 миллиарда долларов на создание вакцины против COVID
Американская фармацевтическая компания Novavax получила 1,6 миллиарда долларов от федерального правительства США на создание вакцины против коронавируса нового... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T13:49
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353
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коронавирус covid-19, воз, сша, в мире

Novavax получила 1,6 миллиарда долларов на создание вакцины против COVID

13:49 07.07.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВ лаборатории
В лаборатории
© РИА Новости / Александр Кряжев
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В лаборатории. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Американская фармацевтическая компания Novavax получила 1,6 миллиарда долларов от федерального правительства США на создание вакцины против коронавируса нового типа в рамках программы "Операция сверхзвуковая скорость", сообщается в пресс-релизе компании.
Отмечается, что средства были выделены компании на завершение клинических разработок вакцины, включая ключевую третью фазу клинических испытаний, создание массового производства и поставку 100 миллионов доз вакцины к концу 2020 года.
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"Для нас честь сотрудничать с "Операцией сверхзвуковая скорость" для продвижения нашей вакцины … Благодарим правительство США за веру в нашу технологическую платформу, мы неустанно работаем над созданием и производством вакцины", - поблагодарил государство президент и главный исполнительный директор Novavax Стэнли Эрк.
Фармацевтическая компания Novavax в мае начала первые клинические испытания на людях разработанной ею вакцины от коронавируса. Предварительные результаты испытаний ожидают получить в конце июля.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,3 миллиона случаев заражения, свыше 532 тысяч человек скончались.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗСШАВ мире
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