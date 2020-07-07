Novavax получила 1,6 миллиарда долларов на создание вакцины против COVID

"Для нас честь сотрудничать с "Операцией сверхзвуковая скорость" для продвижения нашей вакцины … Благодарим правительство США за веру в нашу технологическую платформу, мы неустанно работаем над созданием и производством вакцины", - поблагодарил государство президент и главный исполнительный директор Novavax Стэнли Эрк.