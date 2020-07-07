Италия приостановит рейсы из Бангладеш

По состоянию на четверг общее число случаев заражения новым типом коронавируса на Апеннинах превысило 241 тысячу, свыше 192 тысяч больных выздоровели, жертвами стали 34 869 человек. В настоящее время количество случаев заражения коронавирусом и число жертв за сутки соответствует уровню начального периода эпидемии (конец февраля – начало марта) в Италии.