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Распространение нового коронавируса
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Италия приостановит рейсы из Бангладеш
Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца ввел запрет на прибытие рейсов из Бангладеш после того, как на борту самолета, прибывшего в понедельник,... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T13:43
распространение нового коронавируса
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353
60
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Италия приостановит рейсы из Бангладеш

13:43 07.07.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
РИМ, 7 июл – РИА Новости, Александр Логунов. Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца ввел запрет на прибытие рейсов из Бангладеш после того, как на борту самолета, прибывшего в понедельник, обнаружился 21 зараженный коронавирусом COVID-19.
"Я только что распорядился приостановить полеты, прибывающие из Бангладеш, после обнаружения значительного числа положительных случаев на рейсе, прибывшем вчера в Рим. Мы подтверждаем прохождение карантина для выходцев из стран, не входящих в ЕС и в Шенген. После всех наших жертв мы не можем позволить себе импортировать инфекцию из-за границы", - написал министр в своем Facebook.
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Как сообщил кризисный коронавирусный центр столичной области Лацио, из более чем 200 пассажиров рейса Дакка-Рим наличие COVID-19 подтвердился у 21 человека. Ведомство потребовало приостановиться выполнение рейсов из Бангладеш из-за отсутствия необходимой безопасности.
Срок запрета составляет неделю. За это время минздрав и МИД Италии "будут работать над новыми предупредительными мерами для прибывающих из стран вне Шенгена и вне ЕС", отмечается в коммюнике минздрава.
Последние относительно крупные вспышки заражений в Италии фиксируются внутри национальных диаспор. Так, в Риме случаи инфицирования произошли внутри бенгальского сообщества. Власти области Венето сообщили, что с 1 июля в регионе зарегистрированы 28 новых заражений, 15 из них были "импортированы" или относятся к иностранцам.
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По состоянию на четверг общее число случаев заражения новым типом коронавируса на Апеннинах превысило 241 тысячу, свыше 192 тысяч больных выздоровели, жертвами стали 34 869 человек. В настоящее время количество случаев заражения коронавирусом и число жертв за сутки соответствует уровню начального периода эпидемии (конец февраля – начало марта) в Италии.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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