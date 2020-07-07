Италия приостановит рейсы из Бангладеш

"Я только что распорядился приостановить полеты, прибывающие из Бангладеш, после обнаружения значительного числа положительных случаев на рейсе, прибывшем вчера в Рим. Мы подтверждаем прохождение карантина для выходцев из стран, не входящих в ЕС и в Шенген. После всех наших жертв мы не можем позволить себе импортировать инфекцию из-за границы", - написал министр в своем Facebook.
Как сообщил кризисный коронавирусный центр столичной области Лацио, из более чем 200 пассажиров рейса Дакка-Рим наличие COVID-19 подтвердился у 21 человека. Ведомство потребовало приостановиться выполнение рейсов из Бангладеш из-за отсутствия необходимой безопасности.
Срок запрета составляет неделю. За это время минздрав и МИД Италии "будут работать над новыми предупредительными мерами для прибывающих из стран вне Шенгена и вне ЕС", отмечается в коммюнике минздрава.
Последние относительно крупные вспышки заражений в Италии фиксируются внутри национальных диаспор. Так, в Риме случаи инфицирования произошли внутри бенгальского сообщества. Власти области Венето сообщили, что с 1 июля в регионе зарегистрированы 28 новых заражений, 15 из них были "импортированы" или относятся к иностранцам.
По состоянию на четверг общее число случаев заражения новым типом коронавируса на Апеннинах превысило 241 тысячу, свыше 192 тысяч больных выздоровели, жертвами стали 34 869 человек. В настоящее время количество случаев заражения коронавирусом и число жертв за сутки соответствует уровню начального периода эпидемии (конец февраля – начало марта) в Италии.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.