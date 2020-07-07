"Почта России" повысит зарплату 48 тысячам сотрудников

"Мы продолжили повышение заработных плат. У нас третья волна повышения зарплат прошла 1 мая, мы ее не откладывали. Она коснулась 38 тысяч человек. Проведем такую же волну повышения, она у нас идет по регионам, 1 ноября. Она коснется 48 тысяч человек, и никакие коронавирусные инфекции на наши планы не повлияют", - сказал Акимов.

При этом 28 тысяч сотрудников компании были переведены на удаленную работу, отметил глава "Почты". "Это самое большое количество в стране, мы полагаем. Понятно, что операторы почтовых отделений, сортировщики, водители, сотрудники наших логистических центров продолжили работу в непростых условиях, и мы ни на день не закрывали наши почтовые отделения, кроме периода трехдневного для санобработки. И то, естественно, мы их разделили: часть оставили работать в круглосуточном режиме", - пояснил Акимов.