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"Почта России" повысит зарплату 48 тысячам сотрудников
"Почта России" повысит зарплату еще 48 тысячам сотрудников компании, пандемия коронавируса не повлияла на эти планы, заявил глава "Почты России" Максим Акимов в РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T14:30
максим акимов
почта россии
владимир путин
общество
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РИА Новости
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максим акимов, почта россии, владимир путин, общество

"Почта России" повысит зарплату 48 тысячам сотрудников

13:42 07.07.2020 (обновлено: 14:30 07.07.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПосетитель берет бланк в отделении "Почты России"
Посетитель берет бланк в отделении Почты России
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Посетитель берет бланк в отделении "Почты России". Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. "Почта России" повысит зарплату еще 48 тысячам сотрудников компании, пандемия коронавируса не повлияла на эти планы, заявил глава "Почты России" Максим Акимов в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Мы продолжили повышение заработных плат. У нас третья волна повышения зарплат прошла 1 мая, мы ее не откладывали. Она коснулась 38 тысяч человек. Проведем такую же волну повышения, она у нас идет по регионам, 1 ноября. Она коснется 48 тысяч человек, и никакие коронавирусные инфекции на наши планы не повлияют", - сказал Акимов.
Кроме того, компания открыла 5 тысяч новых вакансий и временно трудоустроила персонал офлайновых магазинов, которые вынуждены были закрываться.
При этом 28 тысяч сотрудников компании были переведены на удаленную работу, отметил глава "Почты". "Это самое большое количество в стране, мы полагаем. Понятно, что операторы почтовых отделений, сортировщики, водители, сотрудники наших логистических центров продолжили работу в непростых условиях, и мы ни на день не закрывали наши почтовые отделения, кроме периода трехдневного для санобработки. И то, естественно, мы их разделили: часть оставили работать в круглосуточном режиме", - пояснил Акимов.
По его словам, в компании на четверть уменьшилась текучка кадров в сравнении с прошлым годом.
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