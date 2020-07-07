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Распространение нового коронавируса
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В Румынии число случаев COVID-19 превысило 29,6 тысячи
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии за сутки выросло на 397, до 29 620, всего с начала пандемии умерли 1799 человек, сообщил телеканал... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T13:41
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
румыния
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, воз, румыния, в мире

В Румынии число случаев COVID-19 превысило 29,6 тысячи

13:41 07.07.2020
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© AP Photo / Vadim Ghirda Румыния
 Румыния
© AP Photo / Vadim Ghirda
Румыния. Архивное фото
КИШИНЕВ, 7 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии за сутки выросло на 397, до 29 620, всего с начала пандемии умерли 1799 человек, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине.
Ранее власти страны сообщали о 29 223 случаях заражения, 1768 из которых стали летальными.
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"На сегодня в Румынии подтверждены 29 620 случаев заражения коронавирусом. Всего в Румынии умерли 1799 человек, зараженных коронавирусом", - говорится в сообщении телеканала.
При этом власти отмечают, что более 21,9 тысячи пациентов вылечились и были выписаны из больниц.
В Румынии с 15 мая перестал действовать режим ЧС, ему на смену власти объявили режим повышенной готовности, который будет действовать до 17 июля. Жители страны продолжают носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,3 миллиона случаев заражения, свыше 532 тысяч человек скончались.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗРумынияВ мире
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