В Румынии число случаев COVID-19 превысило 29,6 тысячи

КИШИНЕВ, 7 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии за сутки выросло на 397, до 29 620, всего с начала пандемии умерли 1799 человек, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине.

Ранее власти страны сообщали о 29 223 случаях заражения, 1768 из которых стали летальными.

"На сегодня в Румынии подтверждены 29 620 случаев заражения коронавирусом. Всего в Румынии умерли 1799 человек, зараженных коронавирусом", - говорится в сообщении телеканала.

При этом власти отмечают, что более 21,9 тысячи пациентов вылечились и были выписаны из больниц.

В Румынии с 15 мая перестал действовать режим ЧС, ему на смену власти объявили режим повышенной готовности, который будет действовать до 17 июля. Жители страны продолжают носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 11,3 миллиона случаев заражения, свыше 532 тысяч человек скончались.