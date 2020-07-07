Синоптик сообщил о возможных смерчах в московском регионе

"Я рассчитал шесть индексов конвекции, и они все зашкаливают, что говорит о неустойчивости атмосферы. Все они (индексы) указывают, что кроме привычных сильных гроз, града и ливней, есть потенциальная возможность формирования смерчей на фоне невероятно жаркой погоды. Это все очень локально, в основном затронет в большей степени юго-запад, запад, северо-запад и немного север столичного региона", - сообщил Тишковец.