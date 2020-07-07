Синоптик сообщил о возможных смерчах в московском регионе

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Локальные смерчи, грозы, град и ливни ожидаются в Москве в вечерние часы, в основном они затронут юго-запад, запад, северо-запад и немного север столичного региона, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил РИА Новости, что во вторник в Москве во второй половине дня пройдут кратковременные дожди ливневого характера, грозы. В западной половине региона местами возможен град.
"Я рассчитал шесть индексов конвекции, и они все зашкаливают, что говорит о неустойчивости атмосферы. Все они (индексы) указывают, что кроме привычных сильных гроз, града и ливней, есть потенциальная возможность формирования смерчей на фоне невероятно жаркой погоды. Это все очень локально, в основном затронет в большей степени юго-запад, запад, северо-запад и немного север столичного региона", - сообщил Тишковец.
Синоптик отметил, что вычислить точную вероятность образования смерчей сложно, ситуация меняется каждый час, но на сегодняшний день сама атмосфера расположена к формированию смерчей.