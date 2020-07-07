Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200707/1574004656.html
Синоптик сообщил о возможных смерчах в московском регионе
Локальные смерчи, грозы, град и ливни ожидаются в Москве в вечерние часы, в основном они затронут юго-запад, запад, северо-запад и немного север столичного... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T13:40
михаил леус
евгений тишковец
центр "фобос"
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/150876/32/1508763257_0:132:1920:1212_1400x0_80_0_0_4adf9a0c4a8b0ac4dbe26903a632c76a.jpg
https://ria.ru/20200706/1573927589.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/150876/32/1508763257_0:132:1920:1212_1400x0_80_0_0_4adf9a0c4a8b0ac4dbe26903a632c76a.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/150876/32/1508763257_110:0:1807:1273_1400x0_80_0_0_365bf313d7ca6722decf302486e4c641.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/150876/32/1508763257_322:0:1595:1273_1400x0_80_0_0_3ac8189177e4bee56886d0bf18ee5899.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
михаил леус, евгений тишковец, центр "фобос", москва, общество

Синоптик сообщил о возможных смерчах в московском регионе

13:40 07.07.2020
15068
CC0 / skeeze / tornadoСмерч
Смерч
CC0 / skeeze / tornado
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Локальные смерчи, грозы, град и ливни ожидаются в Москве в вечерние часы, в основном они затронут юго-запад, запад, северо-запад и немного север столичного региона, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил РИА Новости, что во вторник в Москве во второй половине дня пройдут кратковременные дожди ливневого характера, грозы. В западной половине региона местами возможен град.
"Я рассчитал шесть индексов конвекции, и они все зашкаливают, что говорит о неустойчивости атмосферы. Все они (индексы) указывают, что кроме привычных сильных гроз, града и ливней, есть потенциальная возможность формирования смерчей на фоне невероятно жаркой погоды. Это все очень локально, в основном затронет в большей степени юго-запад, запад, северо-запад и немного север столичного региона", - сообщил Тишковец.
Синоптик отметил, что вычислить точную вероятность образования смерчей сложно, ситуация меняется каждый час, но на сегодняшний день сама атмосфера расположена к формированию смерчей.
Один из фонтанов в Государственном музее-заповеднике Петергоф
6 июля, 01:32
В Гидрометцентре рассказали об опасностях погоды в июле
9215245
Обсудить 0
Михаил ЛеусЕвгений ТишковецЦентр "Фобос"МоскваОбщество
Рекомендуем
Девушка под зонтом на одной из улиц Ялты во время ливня
Сильные дожди и резкое похолодание придут в Крым после аномальной жары
Отдыхающие в парке Олимпийской деревни во время аномальной жары в Москве
В Москве температура воздуха достигла плюс 30 градусов
Посетители ВДНХ
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за грозы
В Москве возобновили работу парки
Дождь обошел Москву стороной, задев лишь западную часть города
Москва
Синоптики предупредили о похолодании в Москве
Военные корабли НАТО в Эгейском море
Три корабля НАТО зашли в Черное море
Телеведущий Александр Беляев
Больной раком телеведущий Александр Беляев рассказал о новой опухоли
Самолет в небе
Рейс из Екатеринбурга приземлился в Симферополе в штатном режиме
Посетители фотографируются на Парящем мосту в природно-ландшафтном парке Зарядье в Москве
Россиян предупредили об аномальной жаре
Депутат на заседании Верховной рады Украины
На Украине требуют прекратить языковую дискриминацию
Иван Сафронов
ФСБ заподозрила советника Рогозина в работе на НАТО
Зенитно-ракетный комплекс С-400
Системы С-400 испытали на американских истребителях в Турции
Один из фонтанов в Государственном музее-заповеднике Петергоф
В Гидрометцентре рассказали об опасностях погоды в июле
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
В Крыму прокомментировали заявление главкома ВМС Украины о Севастополе
Выдача водительского удостоверения
В России предложили изменить водительские права и ПТС
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:48В ГД предложили разрешить предъявлять регистрацию авто в электронном виде
00:38Россия предлагает оставить один КПП для доставки гумпомощи в Сирию
00:34В Грузии горит пятизвездочная гостиница Radisson
00:30Адвокат Ефремова рассказал о своих доходах
00:26Байден заявил, что в случае победы на выборах вернет США в состав ВОЗ
00:08КНР и Россия заблокировали в СБ ООН резолюцию по Сирии
23:54В Москве произошел пожар в НИИ, где разрабатывают вакцину от COVID-19
23:48Племянница Трампа рассказала, кто сдавал за президента экзамены
23:45США введут санкции против китайских чиновников из-за Тибета
23:41Полиция отпустила задержанного в Москве пресс-секретаря "Яблока"
23:40"Ведомости" выпустят номер с баннером в поддержку Сафронова
23:37Защита Сафронова связала уголовное дело с его работой журналистом
23:31В Мурманске ограничили плановый прием в поликлиниках из-за COVID-19
23:30Бизнес-партнер сына Бабарико назвал причины блокировки счета его компании
23:20На Украине задержали двух россиян
23:13Адвокат рассказал о предполагаемой переписке Сафронова с агентом
23:08В Москве умерли 28 пациентов с коронавирусом
23:07Источник рассказал о проведенной по делу Сафронова экспертизе
23:05Глава СЖР прокомментировал арест Сафронова
22:59СЖР выяснит обоснованность задержания журналистов на Лубянке
Лента новостейМолния