Президентская гонка в Белоруссии: кто дойдет до финала?

Регистрация кандидатов в президенты закончится в Белоруссии 14 июля. На пост главы государства претендуют семь человек, включая действующего лидера Александра Лукашенко. Их документы в настоящее время рассматривает Центризбирком страны. Следите за тем, кому удастся получить статус "зарегистрирован", а кому ответят отказом, в инфографике Ria.ru.