Регистрация кандидатов в президенты закончится в Белоруссии 14 июля. На пост главы государства претендуют семь человек, включая действующего лидера Александра Лукашенко. Их документы в настоящее время рассматривает Центризбирком страны. Следите за тем, кому удастся получить статус "зарегистрирован", а кому ответят отказом, в инфографике Ria.ru.
https://ria.ru/20200707/1574004589.html
Президентская гонка в Белоруссии: кто дойдет до финала?
Регистрация кандидатов в президенты закончится в Белоруссии 14 июля. На пост главы государства претендуют семь человек, включая действующего лидера Александра... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T14:16
2020-07-07T14:18
сергей черечень
анна канопацкая
валерий цепкало
президентская кампания в белоруссии
светлана тихановская
виктор бабарико
андрей дмитриев
александр лукашенко
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
инфографика, сергей черечень, анна канопацкая, валерий цепкало, президентская кампания в белоруссии, светлана тихановская, виктор бабарико, андрей дмитриев, александр лукашенко, белоруссия, выборы, инфографика
Президентская гонка в Белоруссии: кто дойдет до финала?
14:16 07.07.2020 (обновлено: 14:18 07.07.2020)
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