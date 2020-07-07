Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200707/1574004589.html
Президентская гонка в Белоруссии: кто дойдет до финала?
Регистрация кандидатов в президенты закончится в Белоруссии 14 июля. На пост главы государства претендуют семь человек, включая действующего лидера Александра... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T14:18
сергей черечень
анна канопацкая
валерий цепкало
президентская кампания в белоруссии
светлана тихановская
виктор бабарико
андрей дмитриев
александр лукашенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1574006753_0:19:1000:582_1400x0_80_0_0_32c4d72a397b901bf790d3cd1bb1d43b.png
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1574006753_0:19:1000:582_1400x0_80_0_0_32c4d72a397b901bf790d3cd1bb1d43b.png
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1574006753_100:0:900:600_1400x0_80_0_0_ef084b1bee246408c9d36bc353903ddb.png
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1574006753_200:0:800:600_1400x0_80_0_0_98e7fb6049cb1fc79a78e09ac2b895f5.png
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
инфографика, сергей черечень, анна канопацкая, валерий цепкало, президентская кампания в белоруссии, светлана тихановская, виктор бабарико, андрей дмитриев, александр лукашенко, белоруссия, выборы, инфографика

Президентская гонка в Белоруссии: кто дойдет до финала?

14:16 07.07.2020 (обновлено: 14:18 07.07.2020)
183
Регистрация кандидатов в президенты закончится в Белоруссии 14 июля. На пост главы государства претендуют семь человек, включая действующего лидера Александра Лукашенко. Их документы в настоящее время рассматривает Центризбирком страны. Следите за тем, кому удастся получить статус "зарегистрирован", а кому ответят отказом, в инфографике Ria.ru.
000012
Обсудить 0
Сергей ЧереченьАнна КанопацкаяВалерий ЦепкалоПрезидентская кампания в БелоруссииСветлана ТихановскаяВиктор БабарикоАндрей ДмитриевАлександр ЛукашенкоБелоруссияВыборыИнфографика
Рекомендуем
Заседание 26-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ
ПА ОБСЕ не пришлет наблюдателей на выборы в Белоруссию
Кандидат в президенты Белорусии Валерий Цепкало
Цепкало обратился в прокуратуру Белоруссии из-за "лжесвидетельств"
Виктор Бабарико
Бизнес-партнер сына Бабарико назвал причины блокировки счета его компании
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что не допустит погружения страны в "пучину" коррупции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко раскритиковал "разбалованных" белорусских бизнесменов
Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина
Глава ЦИК Белоруссии намерена выступать онлайн в день выборов президента
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины
Кадр из телесериала Тайны следствия
В Санкт-Петербурге стартовали съемки юбилейного сезона "Тайн следствия"
Депутат на заседании Верховной рады Украины
На Украине требуют прекратить языковую дискриминацию
Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске
В Белоруссии число заразившихся коронавирусом превысило 64 тысячи
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко усомнился, что артисты способны формировать общественное мнение
Виктор Бабарико
Штаб Бабарико подал в ЦИК Белоруссии четыре новых жалобы
Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в военно-морском параде в честь Дня ВМС Украины
Зеленский прокомментировал рассмотрение дела по языковому закону
Кадр видео задержания Ивана Сафронова
"Коммерсант": на акции в поддержку Сафронова задержали трех журналистов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко: Белоруссии нужно быть аккуратнее с иностранными инвесторами
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:48В ГД предложили разрешить предъявлять регистрацию авто в электронном виде
00:38Россия предлагает оставить один КПП для доставки гумпомощи в Сирию
00:34В Грузии горит пятизвездочная гостиница Radisson
00:30Адвокат Ефремова рассказал о своих доходах
00:26Байден заявил, что в случае победы на выборах вернет США в состав ВОЗ
00:08КНР и Россия заблокировали в СБ ООН резолюцию по Сирии
23:54В Москве произошел пожар в НИИ, где разрабатывают вакцину от COVID-19
23:48Племянница Трампа рассказала, кто сдавал за президента экзамены
23:45США введут санкции против китайских чиновников из-за Тибета
23:41Полиция отпустила задержанного в Москве пресс-секретаря "Яблока"
23:40"Ведомости" выпустят номер с баннером в поддержку Сафронова
23:37Защита Сафронова связала уголовное дело с его работой журналистом
23:31В Мурманске ограничили плановый прием в поликлиниках из-за COVID-19
23:30Бизнес-партнер сына Бабарико назвал причины блокировки счета его компании
23:20На Украине задержали двух россиян
23:13Адвокат рассказал о предполагаемой переписке Сафронова с агентом
23:08В Москве умерли 28 пациентов с коронавирусом
23:07Источник рассказал о проведенной по делу Сафронова экспертизе
23:05Глава СЖР прокомментировал арест Сафронова
22:59СЖР выяснит обоснованность задержания журналистов на Лубянке
Лента новостейМолния