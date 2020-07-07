Песков прокомментировал задержание советника главы "Роскосмоса"

МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Задержание советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова не связано с его прежней журналисткой деятельностью, заявил пресс-секретарь президента Задержание советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова не связано с его прежней журналисткой деятельностью, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

Ранее Сафронова заподозрили в госизмене. В частности, по сведениям ФСБ, он передавал секретную информацию о военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

В "Роскосмосе" заявили, что задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До назначения на пост советника он работал в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", где занимался военной и космической тематиками.

Как отметил Песков, президента Владимира Путина не ставили в известность о деле Сафронова, так как в этом нет никакой необходимости.

По его словам, контрразведка ведет работу 24 часа в сутки, и главу государства нет нужды информировать обо всех нюансах.

Вместе с тем Песков признался, что узнал о задержании Сафронова из СМИ.

Мог ли раскрыть гостайну

Как сообщил РИА Новости главный редактор "Коммерсанта" Владимир Желонкин, он не знает, с чем может быть связано задержание Сафронова. При этом он отметил, что в самом издании не проводится никаких проверок.

Он также заявил, что не знает, связано ли задержание Сафронова с его статьей в "Коммерсанте" о контракте на поставку в Египет истребителей Су-35 . Этот материал спровоцировал угрозы применения санкций со стороны США в адрес Египта.

Как сообщала газета The Bell, позднее против издания возбудили дело о разглашении гостайны, а статью удалили из-за недостаточности проверки фактов.

В свою очередь, бывший главный редактор "Коммерсанта" Сергей Яковлев сказал РИА Новости, что "не готов отвечать на вопрос" о том, были ли у Сафронова публикации, которые могли бы раскрыть гостайну.