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Песков прокомментировал задержание советника главы "Роскосмоса"
Задержание советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова не связано с его прежней журналисткой деятельностью, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T14:32
дмитрий песков
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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дмитрий песков, происшествия

Песков прокомментировал задержание советника главы "Роскосмоса"

13:37 07.07.2020 (обновлено: 14:32 07.07.2020)
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© Фото : страница Ивана Сафронова на FacebookИван Сафронов
Иван Сафронов
© Фото : страница Ивана Сафронова на Facebook
МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Задержание советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова не связано с его прежней журналисткой деятельностью, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ранее Сафронова заподозрили в госизмене. В частности, по сведениям ФСБ, он передавал секретную информацию о военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
В "Роскосмосе" заявили, что задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До назначения на пост советника он работал в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", где занимался военной и космической тематиками.
Как отметил Песков, президента Владимира Путина не ставили в известность о деле Сафронова, так как в этом нет никакой необходимости.
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По его словам, контрразведка ведет работу 24 часа в сутки, и главу государства нет нужды информировать обо всех нюансах.
Вместе с тем Песков признался, что узнал о задержании Сафронова из СМИ.

Мог ли раскрыть гостайну

Как сообщил РИА Новости главный редактор "Коммерсанта" Владимир Желонкин, он не знает, с чем может быть связано задержание Сафронова. При этом он отметил, что в самом издании не проводится никаких проверок.
Он также заявил, что не знает, связано ли задержание Сафронова с его статьей в "Коммерсанте" о контракте на поставку в Египет истребителей Су-35. Этот материал спровоцировал угрозы применения санкций со стороны США в адрес Египта.
Задержание Ивана Сафронова
Вчера, 12:22
Появилось видео задержания советника главы "Роскосмоса"
Как сообщала газета The Bell, позднее против издания возбудили дело о разглашении гостайны, а статью удалили из-за недостаточности проверки фактов.
В свою очередь, бывший главный редактор "Коммерсанта" Сергей Яковлев сказал РИА Новости, что "не готов отвечать на вопрос" о том, были ли у Сафронова публикации, которые могли бы раскрыть гостайну.
Он также заявил, что не может поверить, что Сафронов совершил госизмену.
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