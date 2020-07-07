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В Кении из-за COVID начальные и средние школы откроются в следующем году
Начальные и средние школы Кении откроются только в январе 2021 года из-за распространения коронавируса нового типа, сообщили в министерстве образования страны. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T13:35
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
ухуру кениата
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момбаса
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коронавирус covid-19, ухуру кениата, найроби (город), момбаса, кения, в мире

В Кении из-за COVID начальные и средние школы откроются в следующем году

13:35 07.07.2020
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© AP Photo / Brian IngangaИнформационное граффити художников the Mathare Roots, предупреждающее об опасности коронавируса в Найроби, Кения
Информационное граффити художников the Mathare Roots, предупреждающее об опасности коронавируса в Найроби, Кения
© AP Photo / Brian Inganga
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Начальные и средние школы Кении откроются только в январе 2021 года из-за распространения коронавируса нового типа, сообщили в министерстве образования страны.
"Дошкольные учреждения, начальные и средние школы откроются в январе; в 2020 году не будут проводиться экзамены на получение аттестата о начальном и среднем образовании", - приводится в Twitter минобразования Кении заявление главы ведомства Альберта Магохи.
Министр отметил, как сообщает канал Citizen TV, что все экзамены пройдут в следующем году. Школы откроются, подчеркнул он, если будет "сглажена кривая заражения" или "станет больше известно об этом вирусе".
По его словам, университеты будут открываться в индивидуальном порядке.
Накануне президент Кении Ухуру Кениата объявил о прекращении действия запрета на въезд и выезд из округов Найроби, Момбаса и Мандера с 04.00 вторника. Также начинается поэтапное открытие мест отправления религиозных культов, они будут работать в ограниченном режиме. Кроме того, Кениата продлил еще на 30 дней действие комендантского часа. Президент также отметил, что внутреннее авиасообщение возобновится с 15 июля, а международное - 1 августа.
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Президент подчеркнул, что в случае ухудшения ситуации с COVID-19 власти вернут в силу все ослабленные ограничения.
По последним данным, число заразившихся COVID-19 в Кении составляет 8067 человек. Скончались в общей сложности 164 человека с коронавирусом, излечились 2414 заболевших.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Ухуру КениатаНайроби (город)МомбасаКенияВ мире
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