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В Кировской области продлили ограничения по коронавирусу
Все действующие ограничения из-за пандемии коронавируса в Кировской области продлены до 15 июля: по-прежнему запрещена работа спа-салонов, бань, кинотеатров,... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T13:35
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В Кировской области продлили ограничения по коронавирусу

13:35 07.07.2020
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 июл - РИА Новости. Все действующие ограничения из-за пандемии коронавируса в Кировской области продлены до 15 июля: по-прежнему запрещена работа спа-салонов, бань, кинотеатров, сообщается в официальной группе правительства региона в социальной сети "ВКонтакте".
Постановление опубликовано на сайте правительства региона.
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"По-прежнему запрещена работа спа-салонов, соляриев, бань, саун, кинотеатров, детских развлекательных центров, ночных клубов (дискотек). Также запрещено проведение массовых мероприятий", - говорится в сообщении.
Отмечается, что работа общепита, библиотек, музеев, парикмахерских, фитнес-центров допускается только с соблюдением перчаточно-масочного режима, дезинфекции, социальной дистанции и по предварительной записи.
Ранее сообщалось, что уличные кафе и веранды, а также музеи и библиотеки возобновили работу в области с 15 июня с соблюдением санитарных мер.
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По состоянию на утро 7 июля, за сутки в Кировской области выявлено 45 новых случаев COVID-19 с симптомами заболевания. Таким образом, в регионе выявлены 3572 случая заражения коронавирусом, протекающих с клиническими проявлениями. Общее количество выздоровевших от новой коронавирусной инфекции в регионе составляет 2857 человек, скончались 43 пациента.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоКировская областьОбщество
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