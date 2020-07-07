В Кировской области продлили ограничения по коронавирусу

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 июл - РИА Новости. Все действующие ограничения из-за пандемии Все действующие ограничения из-за пандемии коронавируса Кировской области продлены до 15 июля: по-прежнему запрещена работа спа-салонов, бань, кинотеатров, сообщается в официальной группе правительства региона в социальной сети "ВКонтакте".

Постановление опубликовано на сайте правительства региона.

"По-прежнему запрещена работа спа-салонов, соляриев, бань, саун, кинотеатров, детских развлекательных центров, ночных клубов (дискотек). Также запрещено проведение массовых мероприятий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работа общепита, библиотек, музеев, парикмахерских, фитнес-центров допускается только с соблюдением перчаточно-масочного режима, дезинфекции, социальной дистанции и по предварительной записи.

Ранее сообщалось, что уличные кафе и веранды, а также музеи и библиотеки возобновили работу в области с 15 июня с соблюдением санитарных мер.

По состоянию на утро 7 июля, за сутки в Кировской области выявлено 45 новых случаев COVID-19 с симптомами заболевания. Таким образом, в регионе выявлены 3572 случая заражения коронавирусом, протекающих с клиническими проявлениями. Общее количество выздоровевших от новой коронавирусной инфекции в регионе составляет 2857 человек, скончались 43 пациента.