СК проверит сообщение о свалке химикатов в Саратове

САРАТОВ, 7 июл - РИА Новости. Следователи в Следователи в Саратове приступили к проверке сообщения о свалке химикатов, брошенных в канистрах в лесопосадке в черте города, сообщило во вторник областное управление СК РФ.

В понедельник пользователь Instagram Анна Качура написала в своем аккаунте, что обнаружила свалку химикатов в лесопосадке вдоль дороги на поселок Юбилейный в черте Саратова, примерно в 300 метрах от проспекта Героев Отечества. На приложенный фотографиях запечатлена куча канистр, в том числе с надписями "соляная кислота", "хром", "кислота азотная". Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура в понедельник с привлечением профильных структур начала проверку по факту обнаружения канистр с химикатами в лесопосадке.

"Следователями СК проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе, лиц, складировавших канистры на открытом участке местности. Будет установлен состав содержимого емкостей, степень их опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды. Кроме того, будут приняты меры к безопасной утилизации данных веществ в установленном порядке", - говорится в сообщении.