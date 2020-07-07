Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200707/1574004342.html
СК проверит сообщение о свалке химикатов в Саратове
Следователи в Саратове приступили к проверке сообщения о свалке химикатов, брошенных в канистрах в лесопосадке в черте города, сообщило во вторник областное... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T13:34
следственный комитет россии (ск рф)
саратов
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:168:1200:843_1400x0_80_0_0_23d8afd74f3940e6f22a9ce3d2a8c003.jpg
https://ria.ru/20200626/1573522003.html
саратов
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:168:1200:843_1400x0_80_0_0_23d8afd74f3940e6f22a9ce3d2a8c003.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:0:1124:843_1400x0_80_0_0_f88b1ebb55811caebac29b23027097e1.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:0:844:843_1400x0_80_0_0_2618f3325284d5517b5ea629bed77dee.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
следственный комитет россии (ск рф), саратов, происшествия

СК проверит сообщение о свалке химикатов в Саратове

13:34 07.07.2020
84
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
САРАТОВ, 7 июл - РИА Новости. Следователи в Саратове приступили к проверке сообщения о свалке химикатов, брошенных в канистрах в лесопосадке в черте города, сообщило во вторник областное управление СК РФ.
В понедельник пользователь Instagram Анна Качура написала в своем аккаунте, что обнаружила свалку химикатов в лесопосадке вдоль дороги на поселок Юбилейный в черте Саратова, примерно в 300 метрах от проспекта Героев Отечества. На приложенный фотографиях запечатлена куча канистр, в том числе с надписями "соляная кислота", "хром", "кислота азотная". Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура в понедельник с привлечением профильных структур начала проверку по факту обнаружения канистр с химикатами в лесопосадке.
"Следователями СК проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе, лиц, складировавших канистры на открытом участке местности. Будет установлен состав содержимого емкостей, степень их опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды. Кроме того, будут приняты меры к безопасной утилизации данных веществ в установленном порядке", - говорится в сообщении.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавили в СК.
Здание Генеральной прокуратуры РФ
26 июня, 15:49
Генпрокуратура рассказала о неучтенных отходах горнодобывающей отрасли
201001
Обсудить 0
Следственный комитет России (СК РФ)СаратовПроисшествия
Рекомендуем
Информационное граффити художников the Mathare Roots, предупреждающее об опасности коронавируса в Найроби, Кения
В Кении из-за COVID начальные и средние школы откроются в следующем году
Сибирь и Дальний Восток охвачены лесными пожарами
В восьми регионах ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
Автомобиль Следственного комитета РФ
На Сахалине расследуют дело о пропаже восьмилетней девочки
Президент РФ Владимир Путин
Путин отметил важность работы почты
Кадр видео задержания Ивана Сафронова
Песков оценил работу контрразведки в связи с делом Сафронова
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Кировской области продлили ограничения по коронавирусу
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
В Крыму прокомментировали заявление главкома ВМС Украины о Севастополе
Скорпион
Ученые создали персонализированное лекарство из яда скорпиона
Румыния
В Румынии число случаев COVID-19 превысило 29,6 тысячи
Петр Верзилов
Издателя "Медиазоны" Верзилова допрашивают по делу о канадском паспорте
Тест на коронавирус
В Узбекистане оценили ситуацию с распространением коронавируса
Чрезвычайный и полномочный посол Федеративной Республики Германия в РФ Геза Андреас фон Гайр
Немецкий посол назвал укрепление отношений с Россией среди приоритетов
Собор Святой Софии в Стамбуле
В Госдуме оценили ситуацию со статусом собора Святой Софии
Военнослужащие в Донбассе
В ЛНР заявили об артобстреле поселка со стороны силовиков
Полицейский в столице Шри-Ланки Коломбо
На Шри-Ланке задержали пять подозреваемых в приставании к россиянке
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:48В ГД предложили разрешить предъявлять регистрацию авто в электронном виде
00:38Россия предлагает оставить один КПП для доставки гумпомощи в Сирию
00:34В Грузии горит пятизвездочная гостиница Radisson
00:30Адвокат Ефремова рассказал о своих доходах
00:26Байден заявил, что в случае победы на выборах вернет США в состав ВОЗ
00:08КНР и Россия заблокировали в СБ ООН резолюцию по Сирии
23:54В Москве произошел пожар в НИИ, где разрабатывают вакцину от COVID-19
23:48Племянница Трампа рассказала, кто сдавал за президента экзамены
23:45США введут санкции против китайских чиновников из-за Тибета
23:41Полиция отпустила задержанного в Москве пресс-секретаря "Яблока"
23:40"Ведомости" выпустят номер с баннером в поддержку Сафронова
23:37Защита Сафронова связала уголовное дело с его работой журналистом
23:31В Мурманске ограничили плановый прием в поликлиниках из-за COVID-19
23:30Бизнес-партнер сына Бабарико назвал причины блокировки счета его компании
23:20На Украине задержали двух россиян
23:13Адвокат рассказал о предполагаемой переписке Сафронова с агентом
23:08В Москве умерли 28 пациентов с коронавирусом
23:07Источник рассказал о проведенной по делу Сафронова экспертизе
23:05Глава СЖР прокомментировал арест Сафронова
22:59СЖР выяснит обоснованность задержания журналистов на Лубянке
Лента новостейМолния