https://ria.ru/20200707/1574004342.html
СК проверит сообщение о свалке химикатов в Саратове
Следователи в Саратове приступили к проверке сообщения о свалке химикатов, брошенных в канистрах в лесопосадке в черте города, сообщило во вторник областное... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T13:34
2020-07-07T13:34
следственный комитет россии (ск рф)
саратов
происшествия
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саратов
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), саратов, происшествия
САРАТОВ, 7 июл - РИА Новости.
Следователи в Саратове
приступили к проверке сообщения о свалке химикатов, брошенных в канистрах в лесопосадке в черте города, сообщило во вторник областное управление СК
РФ.
В понедельник пользователь Instagram Анна Качура написала в своем аккаунте, что обнаружила свалку химикатов в лесопосадке вдоль дороги на поселок Юбилейный в черте Саратова, примерно в 300 метрах от проспекта Героев Отечества. На приложенный фотографиях запечатлена куча канистр, в том числе с надписями "соляная кислота", "хром", "кислота азотная". Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура в понедельник с привлечением профильных структур начала проверку по факту обнаружения канистр с химикатами в лесопосадке.
"Следователями СК проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе, лиц, складировавших канистры на открытом участке местности. Будет установлен состав содержимого емкостей, степень их опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды. Кроме того, будут приняты меры к безопасной утилизации данных веществ в установленном порядке", - говорится в сообщении.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавили в СК.