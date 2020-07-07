Вместо туристов в древний город Баган в Мьянме пришли мародеры

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Мародеры регулярно пытаются разграбить покинутые туристами храмы в городе Баган (Паган), древней столице одноименного царства, которое находилось на территории современной Мьянмы, Мародеры регулярно пытаются разграбить покинутые туристами храмы в городе Баган (Паган), древней столице одноименного царства, которое находилось на территории современной Мьянмы, сообщает Gulf News.

В Багане, который в прошлом году вошел в список всемирного наследия ЮНЕСКО, расположено более 3500 древних памятников, храмов, фресок и скульптур. Местные власти рассчитывали, что новый статус увеличит число туристов, но из-за пандемии достопримечательности и отели пустуют, а это привлекает мародеров.

Только в начале июня в результате серии взломов на территории священного места были разграблены 12 различных храмов, похищены уникальные вещи, в том числе медные ступы, древние монеты и нефритовые украшения.

Некоторые из реликвий датируются XI-XIII веками, когда Баган был столицей региональной империи. "Первый раз за несколько десятилетий объект так серьезно пострадал, — говорит Мьинт Тхан, заместитель директора археологического департамента Багана, — Когда здесь находились туристы, не было никаких ограблений".

"Мы работаем день и ночь, — сказал подполковник полиции Сейн Вин. — У нас все под контролем, но это непростая задача".