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Вместо туристов в древний город Баган в Мьянме пришли мародеры
Мародеры регулярно пытаются разграбить покинутые туристами храмы в городе Баган (Паган), древней столице одноименного царства, которое находилось на территории... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T17:22
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Вместо туристов в древний город Баган в Мьянме пришли мародеры

17:22 07.07.2020
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© РИА Новости / Федор ВильнерВид на храм Баган, Мьянма
Вид на храм Баган, Мьянма
© РИА Новости / Федор Вильнер
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Мародеры регулярно пытаются разграбить покинутые туристами храмы в городе Баган (Паган), древней столице одноименного царства, которое находилось на территории современной Мьянмы, сообщает Gulf News.
В Багане, который в прошлом году вошел в список всемирного наследия ЮНЕСКО, расположено более 3500 древних памятников, храмов, фресок и скульптур. Местные власти рассчитывали, что новый статус увеличит число туристов, но из-за пандемии достопримечательности и отели пустуют, а это привлекает мародеров.
Только в начале июня в результате серии взломов на территории священного места были разграблены 12 различных храмов, похищены уникальные вещи, в том числе медные ступы, древние монеты и нефритовые украшения.
Некоторые из реликвий датируются XI-XIII веками, когда Баган был столицей региональной империи. "Первый раз за несколько десятилетий объект так серьезно пострадал, — говорит Мьинт Тхан, заместитель директора археологического департамента Багана, — Когда здесь находились туристы, не было никаких ограблений".
"Мы работаем день и ночь, — сказал подполковник полиции Сейн Вин. — У нас все под контролем, но это непростая задача".
Патрульные команды – пешие, на джипах, мотоциклах, — рассредоточены по всему участку, но территория велика (50 квадратных километров), к тому же там много ядовитых змей. Правда, на данный момент дополнительная охрана предотвратила взломы.
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