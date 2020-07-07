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Путин отметил важность работы почты
Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой "Почты России" Максимом Акимовым заявил, что почта должна работать всегда - и в условиях эпидемии, и даже во... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T13:32
максим акимов
почта россии
владимир путин
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573954315_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_65a1acea335e63f495db96db54f9d4f3.jpg
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РИА Новости
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максим акимов, почта россии, владимир путин, общество

Путин отметил важность работы почты

13:32 07.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой "Почты России" Максимом Акимовым заявил, что почта должна работать всегда - и в условиях эпидемии, и даже во время войны.
"Почта, безусловно, относится к системообразующим отраслям: она работает, должна работать всегда, не только во времена эпидемии, но и даже в условиях военного времени", - заявил Путин в ходе рабочей встречи с Акимовым во вторник.
Президент поинтересовался у руководителя "Почты России", как организована их работа сейчас.
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