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В Крыму прокомментировали заявление главкома ВМС Украины о Севастополе
Никто в Крыму не хочет видеть "великих украинских флотоводцев" как туристов и тем более не позволит ставить флаги Украины, заявил РИА Новости депутат Госдумы... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T13:31
алексей неижпапа
руслан бальбек
азовское море
республика крым
севастополь
украина
в мире
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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алексей неижпапа, руслан бальбек, азовское море, республика крым, севастополь, украина, в мире

В Крыму прокомментировали заявление главкома ВМС Украины о Севастополе

13:31 07.07.2020
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловЗаместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек . Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Никто в Крыму не хочет видеть "великих украинских флотоводцев" как туристов и тем более не позволит ставить флаги Украины, заявил РИА Новости депутат Госдумы Руслан Бальбек.
Ранее командующий украинским флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа в интервью газете "Думская" назвал Севастополь главной базой ВМС страны и пообещал туда вернуться.
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"Для великих украинских флотоводцев Крым по терминологии военных - это "зона закрытого доступа". Их не желают здесь видеть как туристов, и уж, разумеется, никто не позволит ставить на российской территории украинские флаги. Так что, я бы сказал, главком ВМС Украины публично простился с полуостровом, как до этого ранее сделал (президент Украины Владимир) Зеленский, объявив Одессу военно-морской столицей", - сказал Бальбек РИА Новости.
Также он прокомментировал заявление украинского контр-адмирала о том, что "благодаря поставке американских катеров Mark VI Украина сможет ограничить свободу действий России в Азовском море".
"Планов, конечно, громадье: 16 катеров - сейчас, наверное, они ожидают, что у российского флота поджилки затрясутся от страха. Но что такое катер на Азовском море, даже с ракетными комплексами на борту? Маневрирующая, быстроходная, современная - мишень. Так что не стоит тешить себе душу и врать народу о тотальном превосходстве в Азовской акватории, его нет и не будет, даже если американцы поставят не 16, а 116 катеров", - добавил российский парламентарий.
Сергей Цеков
5 июля, 11:26
Сенатор от Крыма назвал главного врага Украины
7700111
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Алексей НеижпапаРуслан БальбекАзовское мореРеспублика КрымСевастопольУкраинаВ мире
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