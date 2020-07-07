В Крыму прокомментировали заявление главкома ВМС Украины о Севастополе

"Для великих украинских флотоводцев Крым по терминологии военных - это "зона закрытого доступа". Их не желают здесь видеть как туристов, и уж, разумеется, никто не позволит ставить на российской территории украинские флаги. Так что, я бы сказал, главком ВМС Украины публично простился с полуостровом, как до этого ранее сделал (президент Украины Владимир) Зеленский, объявив Одессу военно-морской столицей", - сказал Бальбек РИА Новости.

"Планов, конечно, громадье: 16 катеров - сейчас, наверное, они ожидают, что у российского флота поджилки затрясутся от страха. Но что такое катер на Азовском море, даже с ракетными комплексами на борту? Маневрирующая, быстроходная, современная - мишень. Так что не стоит тешить себе душу и врать народу о тотальном превосходстве в Азовской акватории, его нет и не будет, даже если американцы поставят не 16, а 116 катеров", - добавил российский парламентарий.