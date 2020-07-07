В РПЦ оценили заявление Шукшиной в поддержку схимонаха Сергия

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. В Московском патриархате с недоумением восприняли заявление актрисы В Московском патриархате с недоумением восприняли заявление актрисы Марии Шукшиной в поддержку лишенного сана схимонаха Сергия (Романова), отметив, что таким образом она оказывает "медвежью услугу" мятежному экс-схиигумену.

Шукшина ранее выступила с видеообращением, в котором поддержала Романова из Среднеуральского женского монастыря, заявив, что "здесь оплот православия, русского духа, борьбы за правду". Запись выложил в своем блоге в YouTube один из сподвижников бывшего схиигумена.

"По поводу некоторых "аргументов" в защиту екатеринбургского отца Сергия: известная актриса ничтоже сумнящеся заявляет, что здесь-де (в монастыре) - основа русского православия, что отец Сергий такой один и т.д. Основа русского православия, дорогие, как и всего христианства - Иисус Христос. И никто - никто - не может положить иной основы - об этом четко сказано в Евангелии", - написал во вторник в своем Telegram-канале глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда

Он обратил внимание на то, что в Русской церкви более 30 тысяч священников, а по логике актрисы получается, что "никто, кроме схимника Сергия, не говорит правды". По мнению Легойды, таким образом Шукшина "не об истине свидетельствует", а "о собственных ужасных заблуждениях".

"И при этом так, походя, отказываете тысячам самоотверженных тружеников на ниве Христовой в возможности/умении говорить правду? Тем людям, которые ежедневно служат Господу, исповедуют, причащают, чистят души наши... Да и отцу Сергию, прямо скажем, медвежью услугу оказываете", - добавил представитель РПЦ