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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200707/1574003963.html
В РПЦ оценили заявление Шукшиной в поддержку схимонаха Сергия
В Московском патриархате с недоумением восприняли заявление актрисы Марии Шукшиной в поддержку лишенного сана схимонаха Сергия (Романова), отметив, что таким... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T14:10
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
владимир легойда
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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новости - религия и мировоззрение, владимир легойда, русская православная церковь, общество

В РПЦ оценили заявление Шукшиной в поддержку схимонаха Сергия

13:29 07.07.2020 (обновлено: 14:10 07.07.2020)
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© РИА Новости / Александр НатрускинГлава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
© РИА Новости / Александр Натрускин
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. В Московском патриархате с недоумением восприняли заявление актрисы Марии Шукшиной в поддержку лишенного сана схимонаха Сергия (Романова), отметив, что таким образом она оказывает "медвежью услугу" мятежному экс-схиигумену.
Шукшина ранее выступила с видеообращением, в котором поддержала Романова из Среднеуральского женского монастыря, заявив, что "здесь оплот православия, русского духа, борьбы за правду". Запись выложил в своем блоге в YouTube один из сподвижников бывшего схиигумена.
Схиигумен Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области
Вчера, 12:45Религия и мировоззрение
В Кремле не следят за делом отца Сергия
"По поводу некоторых "аргументов" в защиту екатеринбургского отца Сергия: известная актриса ничтоже сумнящеся заявляет, что здесь-де (в монастыре) - основа русского православия, что отец Сергий такой один и т.д. Основа русского православия, дорогие, как и всего христианства - Иисус Христос. И никто - никто - не может положить иной основы - об этом четко сказано в Евангелии", - написал во вторник в своем Telegram-канале глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Он обратил внимание на то, что в Русской церкви более 30 тысяч священников, а по логике актрисы получается, что "никто, кроме схимника Сергия, не говорит правды". По мнению Легойды, таким образом Шукшина "не об истине свидетельствует", а "о собственных ужасных заблуждениях".
Схиигумен Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области
6 июля, 11:40Религия и мировоззрение
Митрополит прокомментировал скандал вокруг лишенного сана клирика Сергия
"И при этом так, походя, отказываете тысячам самоотверженных тружеников на ниве Христовой в возможности/умении говорить правду? Тем людям, которые ежедневно служат Господу, исповедуют, причащают, чистят души наши... Да и отцу Сергию, прямо скажем, медвежью услугу оказываете", - добавил представитель РПЦ.
Духовник Среднеуральского женского монастыря оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь Сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Всех выступающих за закрытие храмов он проклял. Епархия лишила его права проповедовать, но клирик не послушался и продолжал в проповедях призывать паству выходить на улицы и протестовать. Из-за этого правящий архиерей запретил его в служении, а затем его лишили сана.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеВладимир ЛегойдаРусская православная церковьОбщество
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