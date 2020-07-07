В восьми регионах ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

"Режим ЧС введен в восьми субъектах РФ: на всей территории Иркутской области, Республики Саха (Якутия), Камчатского, Красноярского краев, в Баргузинском районе Республики Бурятия, в Селемджинском районе Амурской области, Среднеканском, Хасынском и Омсукчанском районах Магаданской области, в Билибинском районе Чукотского АО", - говорится в сообщении.