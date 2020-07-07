https://ria.ru/20200707/1574003854.html
В восьми регионах ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
Режим чрезвычайной ситуации из-за повышенной пожарной опасности введен в восьми субъектах РФ, сообщает пресс-служба федеральной Авиалесоохраны. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T13:27
2020-07-07T18:13
россия
база охраны лесов "авиалесоохрана"
происшествия
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Сибирь и Дальний Восток охвачены лесными пожарами
Во многих частях обоих субъектов введен режим чрезвычайной ситуации в связи с пожарами: на всей территории Иркутской области, Республики Саха (Якутия), Камчатского, Красноярского краев, в Баргузинском районе Республики Бурятия, в Селемджинском районе Амурской области, Среднеканском, Хасынском и Омсукчанском районах Магаданской области, в Билибинском районе Чукотского АО. В тушении задействовано более 4,5 тысяч человек, 660 единиц наземной техники и более 40 воздушных судов.
2020-07-07T13:27
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, база охраны лесов "авиалесоохрана", происшествия