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В восьми регионах ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
Режим чрезвычайной ситуации из-за повышенной пожарной опасности введен в восьми субъектах РФ, сообщает пресс-служба федеральной Авиалесоохраны. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T18:13
россия
база охраны лесов "авиалесоохрана"
происшествия
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Сибирь и Дальний Восток охвачены лесными пожарами
Во многих частях обоих субъектов введен режим чрезвычайной ситуации в связи с пожарами: на всей территории Иркутской области, Республики Саха (Якутия), Камчатского, Красноярского краев, в Баргузинском районе Республики Бурятия, в Селемджинском районе Амурской области, Среднеканском, Хасынском и Омсукчанском районах Магаданской области, в Билибинском районе Чукотского АО. В тушении задействовано более 4,5 тысяч человек, 660 единиц наземной техники и более 40 воздушных судов.
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россия, база охраны лесов "авиалесоохрана", происшествия

В восьми регионах ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

13:27 07.07.2020 (обновлено: 18:13 07.07.2020)
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации из-за повышенной пожарной опасности введен в восьми субъектах РФ, сообщает пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.
"Режим ЧС введен в восьми субъектах РФ: на всей территории Иркутской области, Республики Саха (Якутия), Камчатского, Красноярского краев, в Баргузинском районе Республики Бурятия, в Селемджинском районе Амурской области, Среднеканском, Хасынском и Омсукчанском районах Магаданской области, в Билибинском районе Чукотского АО", - говорится в сообщении.
Особый противопожарный режим введен в 54 субъектах России. По данным Авиалесоохраны, в течение июля превышение параметров пожароопасности в лесах ожидается в 20 регионах.
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РоссияБаза охраны лесов "Авиалесоохрана"Происшествия
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