На Сахалине расследуют дело о пропаже восьмилетней девочки

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 июл – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после исчезновения восьмилетней девочки в Южно-Сахалинске, информирует СУСК по Сахалинской области.
По данным ведомства, дело об убийстве заведено, чтобы выяснить все обстоятельства безвестного исчезновения девочки.
21 ноября 2019, 16:19АкцентыГлавное – не медлить. Что делать, если пропал ребенокСтрах, что ребенок может потеряться, преследует каждого родителя. К сожалению, эти опасения не беспочвенны. Дети пропадают каждый день. Помните: если это произошло, каждая минута на счету – поиск нужно начинать как можно скорее.
"По версии следствия, 6 июля 2020 года девочка ушла из дома и до настоящего времени местонахождение ее не известно", - отмечается в сообщении. Для дальнейшего предварительного расследования уголовное дело передано в отдел по расследованию особо важных дел следственного управления.
В полномасштабных поисках несовершеннолетней жительницы Южно-Сахалинска задействованы сотрудники следственного комитета, МВД, МЧС по региону, волонтеры поисково-спасательного отряда "Сова", а также жители областного центра.
На особый контроль расследование уголовного дела взяла прокуратура Сахалинской области.
"Помимо этого, прокуратурой области организована проверка исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры реагирования", - информирует надзорное ведомство.
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