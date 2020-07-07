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На Сахалине расследуют дело о пропаже восьмилетней девочки
Уголовное дело возбуждено после исчезновения восьмилетней девочки в Южно-Сахалинске, информирует СУСК по Сахалинской области. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T13:25
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
южно-сахалинск
сахалинская область
происшествия
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южно-сахалинск
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
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РИА Новости
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353
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), южно-сахалинск, сахалинская область, происшествия

На Сахалине расследуют дело о пропаже восьмилетней девочки

13:25 07.07.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 июл – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после исчезновения восьмилетней девочки в Южно-Сахалинске, информирует СУСК по Сахалинской области.
По данным ведомства, дело об убийстве заведено, чтобы выяснить все обстоятельства безвестного исчезновения девочки.
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Главное – не медлить. Что делать, если пропал ребенокСтрах, что ребенок может потеряться, преследует каждого родителя. К сожалению, эти опасения не беспочвенны. Дети пропадают каждый день. Помните: если это произошло, каждая минута на счету – поиск нужно начинать как можно скорее.
"По версии следствия, 6 июля 2020 года девочка ушла из дома и до настоящего времени местонахождение ее не известно", - отмечается в сообщении. Для дальнейшего предварительного расследования уголовное дело передано в отдел по расследованию особо важных дел следственного управления.
В полномасштабных поисках несовершеннолетней жительницы Южно-Сахалинска задействованы сотрудники следственного комитета, МВД, МЧС по региону, волонтеры поисково-спасательного отряда "Сова", а также жители областного центра.
На особый контроль расследование уголовного дела взяла прокуратура Сахалинской области.
"Помимо этого, прокуратурой области организована проверка исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры реагирования", - информирует надзорное ведомство.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Южно-СахалинскСахалинская областьПроисшествия
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