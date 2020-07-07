Окончательный список российских моногородов еще не утвердили

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Окончательный перечень моногородов еще не утвержден и не внесен в правительство РФ, этот вопрос отложен до осени, сообщила зампредседателя ВЭБ РФ, генеральный директор Фонда развития моногородов Окончательный перечень моногородов еще не утвержден и не внесен в правительство РФ, этот вопрос отложен до осени, сообщила зампредседателя ВЭБ РФ, генеральный директор Фонда развития моногородов Ирина Макиева

Еще в декабре прошлого года сообщалось, что осенью 2020 года запланирован пересмотр списка моногородов, планировалось существенное сокращение этого перечня. Как сообщала глава Фонда развития моногородов в интервью РИА Новости, сокращать перечень монопрофильных территорий на фоне ситуации с коронавирусом сейчас не время.

В ходе заседания комитета Совфеда по экономической политике во вторник Макиева сообщила, что весной министерство экономического развития направило письмо в субъекты РФ для того, чтобы губернаторы сформировали свои предложения, какие города могли бы покинуть перечень монопрофильных территорий, а какие, наоборот, необходимо в него включить.

"Но насколько мне известно, этот вопрос отложен до осени, потому что, наверное, время пандемии - не время пересматривать эти списки. Список не утвержден, в правительство не внесен, поэтому этот вопрос, скорее всего, к министерству экономического развития", - сказала она.

Также глава фонда напомнила, что из 321 моногорода порядка 30 уже перестали быть монопрофильными территориями.