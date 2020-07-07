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Окончательный список российских моногородов еще не утвердили
Окончательный перечень моногородов еще не утвержден и не внесен в правительство РФ, этот вопрос отложен до осени, сообщила зампредседателя ВЭБ РФ, генеральный... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T13:23
ирина макиева
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
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60
ирина макиева, экономика

Окончательный список российских моногородов еще не утвердили

13:23 07.07.2020
45
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Внешэкономбанка, генеральный директор Фонда развития моногородов Ирина Макиева
Заместитель председателя Внешэкономбанка, генеральный директор Фонда развития моногородов Ирина Макиева
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Заместитель председателя Внешэкономбанка, генеральный директор Фонда развития моногородов Ирина Макиева. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Окончательный перечень моногородов еще не утвержден и не внесен в правительство РФ, этот вопрос отложен до осени, сообщила зампредседателя ВЭБ РФ, генеральный директор Фонда развития моногородов Ирина Макиева.
Еще в декабре прошлого года сообщалось, что осенью 2020 года запланирован пересмотр списка моногородов, планировалось существенное сокращение этого перечня. Как сообщала глава Фонда развития моногородов в интервью РИА Новости, сокращать перечень монопрофильных территорий на фоне ситуации с коронавирусом сейчас не время.
В ходе заседания комитета Совфеда по экономической политике во вторник Макиева сообщила, что весной министерство экономического развития направило письмо в субъекты РФ для того, чтобы губернаторы сформировали свои предложения, какие города могли бы покинуть перечень монопрофильных территорий, а какие, наоборот, необходимо в него включить.
"Но насколько мне известно, этот вопрос отложен до осени, потому что, наверное, время пандемии - не время пересматривать эти списки. Список не утвержден, в правительство не внесен, поэтому этот вопрос, скорее всего, к министерству экономического развития", - сказала она.
Также глава фонда напомнила, что из 321 моногорода порядка 30 уже перестали быть монопрофильными территориями.
Согласно актуальному перечню, на сегодняшний день в России 321 моногород, этот список был сформирован еще шесть лет назад. Монопрофильные территории получают господдержку.
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