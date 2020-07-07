Немецкий посол назвал укрепление отношений с Россией среди приоритетов

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Среди главных задач для Германии, которая следующие полгода будет председателем в Совете ЕС, стоят кооперация стран ЕС и его партнеров в рамках борьбы с коронавирусом, выход из кризиса, вызванного пандемией, вопросы безопасности, включая международные кризисы и укрепление отношений ЕС и России, заявил посол ФРГ в РФ Геза Андреас фон Гайр.
"Я рад представить вам приоритеты председательства Германии в ЕС... Они будут выглядеть совершенно по-другому, так как все карты смешал нам коронавирусный кризис. Я представлю семь вызовов, на которые мы постараемся максимально эффективно отреагировать за время нашего председательства. Первый из них - борьба с коронавирусом, сотрудничество по линии здравоохранения", - сказал фон Гайр на пресс-брифинге по случаю начала председательства Германии в Совете ЕС.
По его словам, это предполагает не только сотрудничество внутри ЕС, но также с партнерами Евросоюза в мире, в том числе с Россией.
"Вторая задача тоже связана с пандемией, это будет экономическое и социальное восстановление после кризиса, спровоцированного коронавирусом... иначе говоря, мы будем заниматься выходом из этого кризиса и тем, как будем восстанавливаться после него", - сообщил посол.
Третьей приоритетной задачей дипломат назвал сохранение хороших отношений со странами, которые покинули ЕС, как, например, Великобритания, четвертой - вопросы, связанные с изменениями климата. В рамках пятой задачи планируется добиться прогресса в регулировании миграции внутри ЕС, отметил фон Гайр.