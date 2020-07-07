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Немецкий посол назвал укрепление отношений с Россией среди приоритетов
Среди главных задач для Германии, которая следующие полгода будет председателем в Совете ЕС, стоят кооперация стран ЕС и его партнеров в рамках борьбы с... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T13:19
геза андреас фон гайр
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
евросоюз
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китай
сирия
в мире
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60
геза андреас фон гайр, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), евросоюз, ливия, китай, сирия, в мире

Немецкий посол назвал укрепление отношений с Россией среди приоритетов

13:19 07.07.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол Федеративной Республики Германия в РФ Геза Андреас фон Гайр
Чрезвычайный и полномочный посол Федеративной Республики Германия в РФ Геза Андреас фон Гайр
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Чрезвычайный и полномочный посол Федеративной Республики Германия в РФ Геза Андреас фон Гайр. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Среди главных задач для Германии, которая следующие полгода будет председателем в Совете ЕС, стоят кооперация стран ЕС и его партнеров в рамках борьбы с коронавирусом, выход из кризиса, вызванного пандемией, вопросы безопасности, включая международные кризисы и укрепление отношений ЕС и России, заявил посол ФРГ в РФ Геза Андреас фон Гайр.
"Я рад представить вам приоритеты председательства Германии в ЕС... Они будут выглядеть совершенно по-другому, так как все карты смешал нам коронавирусный кризис. Я представлю семь вызовов, на которые мы постараемся максимально эффективно отреагировать за время нашего председательства. Первый из них - борьба с коронавирусом, сотрудничество по линии здравоохранения", - сказал фон Гайр на пресс-брифинге по случаю начала председательства Германии в Совете ЕС.
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По его словам, это предполагает не только сотрудничество внутри ЕС, но также с партнерами Евросоюза в мире, в том числе с Россией.
"Вторая задача тоже связана с пандемией, это будет экономическое и социальное восстановление после кризиса, спровоцированного коронавирусом... иначе говоря, мы будем заниматься выходом из этого кризиса и тем, как будем восстанавливаться после него", - сообщил посол.
Третьей приоритетной задачей дипломат назвал сохранение хороших отношений со странами, которые покинули ЕС, как, например, Великобритания, четвертой - вопросы, связанные с изменениями климата. В рамках пятой задачи планируется добиться прогресса в регулировании миграции внутри ЕС, отметил фон Гайр.
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Шестая задача Германии в Совете ЕС - продолжать развивать отношения с соседствующими странами и другими регионами, особенно с Западными Балканами, Африкой и Китаем.
"Седьмой наш приоритет - вопросы международной безопасности... Ливия, Иран, Сирия, СВПД, ближневосточное мирное урегулирование... отношения ЕС и России, их укрепление", - резюмировал посол Германии в РФ.
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Геза Андреас фон ГайрСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)ЕвросоюзЛивияКитайСирияВ мире
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