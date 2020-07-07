Немецкий посол назвал укрепление отношений с Россией среди приоритетов

"Я рад представить вам приоритеты председательства Германии в ЕС... Они будут выглядеть совершенно по-другому, так как все карты смешал нам коронавирусный кризис. Я представлю семь вызовов, на которые мы постараемся максимально эффективно отреагировать за время нашего председательства. Первый из них - борьба с коронавирусом, сотрудничество по линии здравоохранения", - сказал фон Гайр на пресс-брифинге по случаю начала председательства Германии в Совете ЕС.