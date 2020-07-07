Песков оценил работу контрразведки в связи с делом Сафронова

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя задержание советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова по делу о госизмене, заявил, что наши контрразведчики выполняют работу очень качественно.
По информации ФСБ, Сафронов подозревается в передаче секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До трудоустройства в "Роскосмос" журналист работал в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками.
"К сожалению, такие обвинения (в адрес Сафронова - ред.) озвучены. Мы знаем, что у контрразведчиков работы много, забот много, и они свою работу выполняют очень качественно", - сказал он журналистам.
У Пескова поинтересовались, связано ли дело с нынешней работой Сафронова. "Роскосмос", действительно, также сделал заявление, но поскольку мы не осведомлены о деталях произошедшего, какой-то большей информации я вам представить не могу", - заметил он.