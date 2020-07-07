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Песков оценил работу контрразведки в связи с делом Сафронова
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя задержание советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова по делу о госизмене, заявил, что наши... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T13:19
иван сафронов
задержание советника гендиректора "роскосмоса"
роскосмос
нато
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
дмитрий песков
происшествия
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иван сафронов, задержание советника гендиректора "роскосмоса", роскосмос, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий песков, происшествия

Песков оценил работу контрразведки в связи с делом Сафронова

13:19 07.07.2020
1487
© ФСБ РоссииКадр видео задержания Ивана Сафронова
Кадр видео задержания Ивана Сафронова
© ФСБ России
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя задержание советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова по делу о госизмене, заявил, что наши контрразведчики выполняют работу очень качественно.
По информации ФСБ, Сафронов подозревается в передаче секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До трудоустройства в "Роскосмос" журналист работал в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками.
"К сожалению, такие обвинения (в адрес Сафронова - ред.) озвучены. Мы знаем, что у контрразведчиков работы много, забот много, и они свою работу выполняют очень качественно", - сказал он журналистам.
У Пескова поинтересовались, связано ли дело с нынешней работой Сафронова. "Роскосмос", действительно, также сделал заявление, но поскольку мы не осведомлены о деталях произошедшего, какой-то большей информации я вам представить не могу", - заметил он.
Иван Сафронов
Вчера, 11:25
Главред "Коммерсанта" прокомментировал задержание Сафронова
4912014
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Иван СафроновЗадержание советника гендиректора "Роскосмоса"РоскосмосНАТОФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Дмитрий ПесковПроисшествия
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