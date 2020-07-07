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Сто тысяч туристов прибыли на отдых в Сочи
Сто тысяч туристов прибыли в Сочи после снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, за неделю число отдыхающих выросло более чем в два раза, сообщила... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T13:25
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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туризм, туристы, новости - туризм, сочи, общество

Сто тысяч туристов прибыли на отдых в Сочи

13:21 07.07.2020 (обновлено: 13:25 07.07.2020)
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкОтдыхающие загорают на пляже "Приморский" в центральном районе города Сочи
Отдыхающие загорают на пляже Приморский в центральном районе города Сочи
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
Отдыхающие загорают на пляже "Приморский" в центральном районе города Сочи. Архивное фото
СОЧИ, 7 июл - РИА Новости. Сто тысяч туристов прибыли в Сочи после снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, за неделю число отдыхающих выросло более чем в два раза, сообщила журналистам директор департамента курортов и туризма администрации Сочи Светлана Батяйкина.
Она отметила, что с 1 июня курорт поэтапно начинал работу. Первыми открылись санатории, имеющие медицинскую лицензию. На сегодняшний день в Сочи работают практически все объекты размещения: санатории, пансионаты, гостиницы и мини-отели. Работают пляжи и объекты показа.
"Поэтому мы готовы предоставить гостям полноценный прекрасный отдых в нашем городе. Статистику ведем очень скрупулезно с 1 июня, считаем каждого гостя, кто прибывает в город. Подвели итог и рады, что первый небольшой рубеж - 100 тысяч - мы уже перешли... Сегодня мы встречаем стотысячного туриста", - пояснила Батяйкина.
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6 июля, 15:47Туризм
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По данным администрации, число туристов выросло за неделю более чем в два раза. Так, 30 июня гостиницы и санатории Сочи были заполнены на 25% от возможной единовременной загрузки, в них отдыхали около 45 тысяч туристов.
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