В Афганистане число случаев COVID-19 превысило 33 тысячи

Врач у окна в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в Афганистане превысило 33 тысячи, более 900 человек скончались, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

По данным минздрава, общее число случаев заражения в стране достигло 33 384, скончались 920 пациентов с подтвержденным COVID-19.

За последние сутки медики в Афганистане зарегистрировали 194 новых случая заражения и 22 летальных исхода.

Отмечается, что за все время после заражения выздоровел 20 151 человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 11,3 миллиона случаев заражения, свыше 532 тысяч человек скончались.