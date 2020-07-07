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Распространение нового коронавируса
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В Афганистане число случаев COVID-19 превысило 33 тысячи
Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в Афганистане превысило 33 тысячи, более 900 человек скончались, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T13:17
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
афганистан
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353
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коронавирус covid-19, воз, афганистан, в мире

В Афганистане число случаев COVID-19 превысило 33 тысячи

13:17 07.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач у окна в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врач у окна в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в Афганистане превысило 33 тысячи, более 900 человек скончались, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на министерство здравоохранения страны.
По данным минздрава, общее число случаев заражения в стране достигло 33 384, скончались 920 пациентов с подтвержденным COVID-19.
За последние сутки медики в Афганистане зарегистрировали 194 новых случая заражения и 22 летальных исхода.
Отмечается, что за все время после заражения выздоровел 20 151 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,3 миллиона случаев заражения, свыше 532 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗАфганистанВ мире
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