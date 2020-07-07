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Счетная палата опубликовала данные обо всех своих проверках с 1999 года
Счетная палата РФ опубликовала данные обо всех своих проверках, начиная с 1999 года, сообщил глава ведомства Алексей Кудрин, выступая в Госдуме. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T13:16
алексей кудрин
госдума рф
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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алексей кудрин, госдума рф, общество

Счетная палата опубликовала данные обо всех своих проверках с 1999 года

13:16 07.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Счетная палата РФ опубликовала данные обо всех своих проверках, начиная с 1999 года, сообщил глава ведомства Алексей Кудрин, выступая в Госдуме.
"Был вопрос по созданию единой базы данных всех проверок... Сейчас с 1 июля, то есть с прошлой недели, все проверки с 1999 года вывешены на нашем сайте в машиночитаемом варианте", - сказал он.
По словам Кудрина, теперь появилась возможность обобщать и анализировать данные проверок в автоматизированном режиме. Также ведется работа по оцифровке проверок, проведенных в период с 1996 по 1999 год.
"Мы считаем – это хороший шаг для того, чтобы учитывать опыт и сопоставлять результаты, которые мы получаем сейчас, с тем, что выявлялось раньше", - заключил глава Счетной палаты.
Здание Счетной палаты РФ на Зубовской улице в Москве
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Алексей КудринГосдума РФОбщество
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