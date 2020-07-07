Счетная палата опубликовала данные обо всех своих проверках с 1999 года

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Счетная палата РФ опубликовала данные обо всех своих проверках, начиная с 1999 года, сообщил глава ведомства Счетная палата РФ опубликовала данные обо всех своих проверках, начиная с 1999 года, сообщил глава ведомства Алексей Кудрин , выступая в Госдуме

"Был вопрос по созданию единой базы данных всех проверок... Сейчас с 1 июля, то есть с прошлой недели, все проверки с 1999 года вывешены на нашем сайте в машиночитаемом варианте", - сказал он.

По словам Кудрина, теперь появилась возможность обобщать и анализировать данные проверок в автоматизированном режиме. Также ведется работа по оцифровке проверок, проведенных в период с 1996 по 1999 год.