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Тверская область
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Руденя: в Тверской области до 2023 года откроют три новые школы
Три новые школы планируется построить в Тверской области до 2023 года, сообщает пресс-служба областного правительства. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T13:21
тверская область
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игорь руденя

Руденя: в Тверской области до 2023 года откроют три новые школы

13:21 07.07.2020
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© Фото : Пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
© Фото : Пресс-служба правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 7 июл - РИА Новости. Три новые школы планируется построить в Тверской области до 2023 года, сообщает пресс-служба областного правительства.
Учебные заведения будут построены в рамках национального проекта "Образование", реализация которого в области рассматривалась во вторник на заседании областного кабинета министров.
"Национальный проект "Образование" ставит две основные цели – обеспечение высокого качества и конкурентоспособности российского образования, а также воспитание детей на основе традиционных духовно-нравственных ценностей. Для Тверской области реализация национального проекта является важной частью комплексной работы по созданию условий для получения качественного и доступного образования на территории региона, подготовке специалистов по профессиям, востребованным в Верхневолжье, и реализации молодёжью своих талантов и способностей", – сказал на заседании губернатор области Игорь Руденя.
По его словам, одна из приоритетных задач – создание новых мест в учреждениях образования для обеспечения односменного режима обучения. С 2019 по 2023 год в школах региона будут открыты 5,6 тысяч таких мест.
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Пресс-служба напоминает, что в прошлом году в Твери введены две новые школы в общей сложности на 1784 места, в 2021 году запланировано открытие учреждения на 1224 места, еще одну школу на 1224 места предполагается ввести к 2022 году, а в 2023 году – открыть новое учреждение в сельской местности.
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Тверская областьИгорь Руденя
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