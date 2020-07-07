Руденя: в Тверской области до 2023 года откроют три новые школы

ТВЕРЬ, 7 июл - РИА Новости. Три новые школы планируется построить в Тверской области до 2023 года, сообщает пресс-служба областного правительства.

Учебные заведения будут построены в рамках национального проекта "Образование", реализация которого в области рассматривалась во вторник на заседании областного кабинета министров.

"Национальный проект "Образование" ставит две основные цели – обеспечение высокого качества и конкурентоспособности российского образования, а также воспитание детей на основе традиционных духовно-нравственных ценностей. Для Тверской области реализация национального проекта является важной частью комплексной работы по созданию условий для получения качественного и доступного образования на территории региона, подготовке специалистов по профессиям, востребованным в Верхневолжье, и реализации молодёжью своих талантов и способностей", – сказал на заседании губернатор области Игорь Руденя

По его словам, одна из приоритетных задач – создание новых мест в учреждениях образования для обеспечения односменного режима обучения. С 2019 по 2023 год в школах региона будут открыты 5,6 тысяч таких мест.