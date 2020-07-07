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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200707/1574003115.html
В больнице в Коммунарке лечатся более 370 пациентов
Свыше 370 пациентов находятся в больнице в поселке Коммунарка в Москве, где лечат больных новой коронавирусной инфекцией, сообщил главврач Денис Проценко. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T13:14
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570812581_0:67:2936:1719_1400x0_80_0_0_b3efb2200fb6cce8657693d4d06fcfa0.jpg
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денис проценко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, воз, москва, общество

В больнице в Коммунарке лечатся более 370 пациентов

13:14 07.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник у карантинного центра в Коммунарке
Медицинский работник у карантинного центра в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медицинский работник у карантинного центра в Коммунарке. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Свыше 370 пациентов находятся в больнице в поселке Коммунарка в Москве, где лечат больных новой коронавирусной инфекцией, сообщил главврач Денис Проценко.
Согласно данным инфографики, которую Проценко опубликовал на своей странице в Facebook, на лечении находятся 375 человек. За сутки поступили 57 человек, выписаны 42 человека, шестеро умерли.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,3 миллиона случаев заражения, свыше 532 тысяч человек скончались.
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Распространение нового коронавирусаДенис ПроценкоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ВОЗМоскваОбщество
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