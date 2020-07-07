https://ria.ru/20200707/1574003115.html
В больнице в Коммунарке лечатся более 370 пациентов
Свыше 370 пациентов находятся в больнице в поселке Коммунарка в Москве, где лечат больных новой коронавирусной инфекцией, сообщил главврач Денис Проценко. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T13:14
2020-07-07T13:14
распространение нового коронавируса
денис проценко
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
воз
москва
общество
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https://ria.ru/20200707/1573991277.html
москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570812581_0:67:2936:1719_1400x0_80_0_0_b3efb2200fb6cce8657693d4d06fcfa0.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
денис проценко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, воз, москва, общество