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В Иране зафиксировали рекордное число жертв коронавируса за сутки
В Иране зафиксировано рекордное число жертв коронавируса - за сутки скончались 200 человек, сообщила официальный представитель минздрава страны Сима Садат Лари. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T13:09
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, иран, в мире

В Иране зафиксировали рекордное число жертв коронавируса за сутки

13:09 07.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкТегеран
Тегеран
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Тегеран. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 7 июл – РИА Новости. В Иране зафиксировано рекордное число жертв коронавируса - за сутки скончались 200 человек, сообщила официальный представитель минздрава страны Сима Садат Лари.
В эфире телеканала IRINN представитель минздрава также отметила, что за прошедшие сутки выявлено 2637 новых случаев заражения коронавирусом.
Общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о выявлении коронавирусной инфекции COVID-19, достигло 245 688, жертв – 11 931. При этом на данный момент выздоровели 207 000 человек.
Четырнадцатого июня впервые более чем за два месяца Иран зафиксировал более 100 смертей пациентов с коронавирусом, до этого трёхзначный показатель за сутки последний раз фиксировался 13 апреля, а 5 июля был установлен предыдущий антирекорд по жертвам – за сутки скончались 163 человека.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
Скачок произошел после того, как в Иране в начале июня наблюдался значительный рост числа заразившихся, который произошел после проведения в стране религиозных мероприятий и открытия мест с возможным массовым скоплением людей, в том числе мечетей и ресторанов.
В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации власти Ирана решили с 5 июля ввести обязательное ношение масок в неблагоприятных районах страны, общественных и закрытых местах.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоИранВ мире
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