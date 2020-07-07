В Иране зафиксировали рекордное число жертв коронавируса за сутки

ТЕГЕРАН, 7 июл – РИА Новости. В Иране зафиксировано рекордное число жертв коронавируса - за сутки скончались 200 человек, сообщила официальный представитель минздрава страны Сима Садат Лари.

В эфире телеканала IRINN представитель минздрава также отметила, что за прошедшие сутки выявлено 2637 новых случаев заражения коронавирусом.

Общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о выявлении коронавирусной инфекции COVID-19, достигло 245 688, жертв – 11 931. При этом на данный момент выздоровели 207 000 человек.

Четырнадцатого июня впервые более чем за два месяца Иран зафиксировал более 100 смертей пациентов с коронавирусом, до этого трёхзначный показатель за сутки последний раз фиксировался 13 апреля, а 5 июля был установлен предыдущий антирекорд по жертвам – за сутки скончались 163 человека.

Скачок произошел после того, как в Иране в начале июня наблюдался значительный рост числа заразившихся, который произошел после проведения в стране религиозных мероприятий и открытия мест с возможным массовым скоплением людей, в том числе мечетей и ресторанов.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации власти Ирана решили с 5 июля ввести обязательное ношение масок в неблагоприятных районах страны, общественных и закрытых местах.