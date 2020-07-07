https://ria.ru/20200707/1574002781.html
В Японии рассказали о ликвидации последствий наводнений
Министерство обороны Японии направит до 20 тысяч военнослужащих в районы стихийного бедствия, вызванного проливными дождями на острове Кюсю, сообщило во вторник РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T13:07
2020-07-07T13:07
таро коно
кагосима (префектура)
кумамото (префектура)
министерство обороны японии
япония
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/05/1573921502_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_7b483e6650f69b6182cba71e3291d436.jpg
https://ria.ru/20200704/1573878813.html
кагосима (префектура)
кумамото (префектура)
япония
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/05/1573921502_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_7b483e6650f69b6182cba71e3291d436.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/05/1573921502_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_a11c93bef934d85d27c162b28f1e9679.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/05/1573921502_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_2999e88faae21f1a1fb6e2c0d7dc0554.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
таро коно, кагосима (префектура), кумамото (префектура), министерство обороны японии, япония, в мире