В Японии рассказали о ликвидации последствий наводнений

По его данным, в настоящее время ликвидацией последствий наводнений и оползней заняты 10 тысяч военных, однако теперь принято решение удвоить их силы с учетом масштаба ущерба.

По данным телеканала NHK, по меньшей мере 53 человека на острове Кюсю погибли, еще двое находятся в состоянии клинической смерти, 13 человек считаются пропавшими без вести.