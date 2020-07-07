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В Японии рассказали о ликвидации последствий наводнений
Министерство обороны Японии направит до 20 тысяч военнослужащих в районы стихийного бедствия, вызванного проливными дождями на острове Кюсю, сообщило во вторник РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T13:07
таро коно
кагосима (префектура)
кумамото (префектура)
министерство обороны японии
япония
в мире
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таро коно, кагосима (префектура), кумамото (префектура), министерство обороны японии, япония, в мире

В Японии рассказали о ликвидации последствий наводнений

13:07 07.07.2020
448
© REUTERS / KyodoПоследствия ливней и паводков на в деревне Кума на юге Японии
Последствия ливней и паводков на в деревне Кума на юге Японии
© REUTERS / Kyodo
Последствия ливней и паводков на в деревне Кума на юге Японии
ТОКИО, 7 июл - РИА Новости. Министерство обороны Японии направит до 20 тысяч военнослужащих в районы стихийного бедствия, вызванного проливными дождями на острове Кюсю, сообщило во вторник агентство Киодо.
По его данным, в настоящее время ликвидацией последствий наводнений и оползней заняты 10 тысяч военных, однако теперь принято решение удвоить их силы с учетом масштаба ущерба.
"Сильные дожди, видимо, будут продолжаться, и мы хотели бы сделать как можно больше", - заявил министр обороны Японии Таро Коно.
По данным телеканала NHK, по меньшей мере 53 человека на острове Кюсю погибли, еще двое находятся в состоянии клинической смерти, 13 человек считаются пропавшими без вести.
Более 2000 домов в префектурах Кумамото и Кагосима остаются без водоснабжения, в горных районах повреждены линии электропередачи и связи. Примерно 1,3 миллиона жителей острова Кюсю получили распоряжения об эвакуации.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
4 июля, 03:51
Премьер Японии распорядился оказать помощь при эвакуации из-за ливней
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Таро КоноКагосима (префектура)Кумамото (префектура)Министерство обороны ЯпонииЯпонияВ мире
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