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Глава ЦИК Белоруссии намерена выступать онлайн в день выборов президента
Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина сообщила РИА Новости, что 9 августа ее заявления о ходе президентских выборов планируются онлайн, без широкого круга... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T13:07
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виталий ермошин, лидия ермошина, минск, белоруссия, в мире

Глава ЦИК Белоруссии намерена выступать онлайн в день выборов президента

13:07 07.07.2020
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© Фото предослено пресс-службой ЦИК БелоруссииГлава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина
Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина
© Фото предослено пресс-службой ЦИК Белоруссии
Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина. Архивное фото
МИНСК, 7 июл - РИА Новости. Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина сообщила РИА Новости, что 9 августа ее заявления о ходе президентских выборов планируются онлайн, без широкого круга журналистов, из-за пандемии коронавируса COVID-19.
В Белоруссии в день президентских и парламентских выборов в малом зале Дворца республики, который расположен в центре Минска, по традиции до поздней ночи работает пресс-центр для журналистов. При этом через каждые пару часов для СМИ пресс-конференцию проводит сама Ермошина либо ее заместитель, они озвучивают данные о ходе голосования, поступивших жалобах, закрытии участков для голосования, отвечают на вопросы. После полуночи объявляются предварительные итоги выборов, утром следующего дня проходит итоговая пресс-конференция главы ЦИК, а также делают заявления международные наблюдательные миссии.
"В этот раз есть идея в течение всего дня 9 августа вести онлайн-трансляции моих пресс-конференций из Дома правительства. То есть центр (информационный – ред.) на этот раз будет функционировать таким образом", - рассказала Ермошина.
По ее словам, предполагается, что 9 августа широкого круга журналистов в Доме правительства не будет, что связано с эпидемиологической обстановкой. "Все будет выкладываться Белтелерадиокомпанией (крупный белорусский медиахолдинг, в структуру которого входят телеканалы – ред.) на своем сайте – видео, где я буду рассказывать о ходе голосования. Плюс ко всему буду параллельно выходить к камерам с заявлениями, это уже для телевидения", - пояснила собеседница агентства.
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Ермошина также сообщила, что предварительные итоги голосования по всей стране будут озвучены в ночь на 10 августа, заявление также разместит Белтелерадиокомпания, возможно, будет трансляция и на государственных телеканалах. Утром 10 августа состоится брифинг для широкого круга журналистов на традиционной площадке - во Дворце республики.
Глава Центризбиркома Белоруссии добавила, что пока это предварительный план, но он уже получил одобрение при проведении "всех консультаций".
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