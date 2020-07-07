Глава ЦИК Белоруссии намерена выступать онлайн в день выборов президента

"В этот раз есть идея в течение всего дня 9 августа вести онлайн-трансляции моих пресс-конференций из Дома правительства. То есть центр (информационный – ред.) на этот раз будет функционировать таким образом", - рассказала Ермошина.

По ее словам, предполагается, что 9 августа широкого круга журналистов в Доме правительства не будет, что связано с эпидемиологической обстановкой. "Все будет выкладываться Белтелерадиокомпанией (крупный белорусский медиахолдинг, в структуру которого входят телеканалы – ред.) на своем сайте – видео, где я буду рассказывать о ходе голосования. Плюс ко всему буду параллельно выходить к камерам с заявлениями, это уже для телевидения", - пояснила собеседница агентства.