В Нижегородской области зафиксировали очаг АЧС

"Шестого июля при проведении лабораторных исследований биологического материала от трупов свиней, принадлежащих жителю города Княгинино Нижегородской области, выявлен генетический материал ДНК вируса африканской чумы свиней (АЧС). В настоящее время ветеринарной службой Нижегородской области проводится комплекс мероприятий, направленных на купирование очага инфекции", - говорится в сообщении.

Африканская чума свиней - заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.