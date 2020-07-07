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В Нижегородской области зафиксировали очаг АЧС
Очаг вируса африканской чумы свиней (АЧС) обнаружен в Княгининском районе Нижегородской области, сообщает региональное управление государственного ветеринарного РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T13:06
нижегородская область
княгининский район
происшествия
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нижегородская область
княгининский район
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
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РИА Новости
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60
нижегородская область, княгининский район, происшествия

В Нижегородской области зафиксировали очаг АЧС

13:06 07.07.2020
5873
© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкПлощадка доращивания поросят в Родниковском свинокомплексе
Площадка доращивания поросят в Родниковском свинокомплексе
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 июл - РИА Новости. Очаг вируса африканской чумы свиней (АЧС) обнаружен в Княгининском районе Нижегородской области, сообщает региональное управление государственного ветеринарного надзора.
"Шестого июля при проведении лабораторных исследований биологического материала от трупов свиней, принадлежащих жителю города Княгинино Нижегородской области, выявлен генетический материал ДНК вируса африканской чумы свиней (АЧС). В настоящее время ветеринарной службой Нижегородской области проводится комплекс мероприятий, направленных на купирование очага инфекции", - говорится в сообщении.
На месте вспышки АЧС работает оперативная группа отдела ветеринарного надзора по Нижегородской области.
Африканская чума свиней - заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.
Дикий кабан в Приморье
20 февраля, 09:12
В Приморье сократят популяцию диких кабанов из-за угрозы АЧС
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Нижегородская областьКнягининский районПроисшествия
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