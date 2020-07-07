В Крыму задержали семь исламистов группировки "Хизб ут-Тахрир*"

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Семь исламистов из террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами*" задержаны в Крыму за пропаганду и вербовку, сообщает Семь исламистов из террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами*" задержаны в Крыму за пропаганду и вербовку, сообщает ФСБ России во вторник.

Адвокат Эмиль Курбединов уже заявлял РИА Новости о задержаниях, но тогда речь шла о шести людях.

"В Республике Крым пресечена деятельность ячейки международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами*" , задержано три главаря и четыре рядовых активных участника", - говорится в релизе.

Задержанные, по данным следствия, распространяли среди жителей Крыма террористическую идеологию и вербовали крымских мусульман в свои ряды. У них изъяли запрещенные пропагандистские материалы. Возбуждены уголовные дела.

"Партия исламского освобождения" ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами*") в ряде стран мира признана террористической, в России ее деятельность запрещена по решению Верховного суда РФ от 2003 года. Цель организации — устранение немусульманских правительств и установление исламского правления во всемирном масштабе путем создания "Всемирного исламского халифата".