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В Крыму задержали семь исламистов группировки "Хизб ут-Тахрир*"
Семь исламистов из террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами*" задержаны в Крыму за пропаганду и вербовку, сообщает ФСБ России во вторник. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T14:37
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
республика крым
происшествия
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республика крым
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Задержание исламистов в Крыму: видео ФСБ России
В Крыму задержаны 7 исламистов из "Хизб ут-Тахрир", в том числе 4 главаря
2020-07-07T13:05
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), республика крым, происшествия

В Крыму задержали семь исламистов группировки "Хизб ут-Тахрир*"

13:05 07.07.2020 (обновлено: 14:37 07.07.2020)
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Семь исламистов из террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами*" задержаны в Крыму за пропаганду и вербовку, сообщает ФСБ России во вторник.
Адвокат Эмиль Курбединов уже заявлял РИА Новости о задержаниях, но тогда речь шла о шести людях.
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
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Бальбек назвал "Свидетелей Иеговы"* и Хизб ут-Тахрир* выкормышами Госдепа
"В Республике Крым пресечена деятельность ячейки международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами*" , задержано три главаря и четыре рядовых активных участника", - говорится в релизе.
Задержанные, по данным следствия, распространяли среди жителей Крыма террористическую идеологию и вербовали крымских мусульман в свои ряды. У них изъяли запрещенные пропагандистские материалы. Возбуждены уголовные дела.
"Партия исламского освобождения" ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами*") в ряде стран мира признана террористической, в России ее деятельность запрещена по решению Верховного суда РФ от 2003 года. Цель организации — устранение немусульманских правительств и установление исламского правления во всемирном масштабе путем создания "Всемирного исламского халифата".
Президент РФ В. Путин провел заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека
10 декабря 2019, 20:34
Путин назвал оправданным запрет движения "Хизб ут-Тахрир"* в России
*Террористическая организация, запрещенная в России.
9411013
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Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Республика КрымПроисшествия
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