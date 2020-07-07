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ВОЗ оценила ситуацию с выявлением случая бубонной чумы в Китае
Бубонная чума, выявленная в Китае, свойственна этому региону, но поддается лечению, говорится в заявлении пресс-службы Всемирной организации здравоохранения,... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T13:03
внутренняя монголия
здоровье - общество
воз
китай
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
внутренняя монголия, здоровье - общество, воз, китай, в мире

ВОЗ оценила ситуацию с выявлением случая бубонной чумы в Китае

13:03 07.07.2020
25017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве
Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 7 июл – РИА Новости, Елизавета Исакова. Бубонная чума, выявленная в Китае, свойственна этому региону, но поддается лечению, говорится в заявлении пресс-службы Всемирной организации здравоохранения, распространенном во вторник.
"Китай 6 июля сообщил ВОЗ о случае бубонной чумы в регионе Внутренняя Монголия. Чума является редким заболеванием, в основном в определенных географических зонах, где она все еще эндемична. В Китае в последнее десятилетие были зарегистрированы спорадические случаи появления чумы", - говорится в заявлении.
Как отметили в ВОЗ, бубонная чума является самым распространенным типом заболевания и предается от животного к человеку в основном через укусы блох или прямой контакт с костями и внутренностями зараженного животного. В тоже время болезнь тяжело передается от человека к человеку. Инкубационный период составляет от 1 до 7 дней.
"Против чумной бактерии эффективно лечение антибиотиками, поэтому ранее диагностирование и раннее лечение, в течение первых 24 часов после появления симптомов, может спасти жизни", - подчеркнули в ВОЗ.
За период с 2010 по 2015 годы в мире было выявлено 3248 случаев чумы, в том числе 584 со смертельным исходом.
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Внутренняя МонголияЗдоровье - ОбществоВОЗКитайВ мире
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