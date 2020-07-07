В Нигерии число случаев COVID-19 превысило 29 тысяч

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Нигерии превысило 29 тысяч, сообщает Центр по контролю за заболеваниями республики (NCDC).
По последним данным нигерийского центра, за последние сутки было выявлено 575 новых случаев заражения COVID-19. Таким образом, в совокупности общее число случаев инфицирования коронавирусом нового типа в стране составило 29 286. В общей сложности скончались 654 пациента с COVID-19. Всего выздоровели 11 828 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,3 миллиона случаев заражения, свыше 532 тысяч человек скончались.
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