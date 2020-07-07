В Нигерии число случаев COVID-19 превысило 29 тысяч

По последним данным нигерийского центра, за последние сутки было выявлено 575 новых случаев заражения COVID-19. Таким образом, в совокупности общее число случаев инфицирования коронавирусом нового типа в стране составило 29 286. В общей сложности скончались 654 пациента с COVID-19. Всего выздоровели 11 828 человек.