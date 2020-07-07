В ГД внесли проект о едином перечне измерений в сфере госрегулирования

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, согласно которому кабмину передаются полномочия по утверждению единого перечня измерений, относящихся к сфере госрегулирования, документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Изменения предлагается внести в статью 5 федерального закона "Об обеспечении единства измерений".

По действующему законодательству федеральные органы исполнительной власти определяют измерения, относящиеся к сфере госрегулирования обеспечения единства измерений, и устанавливают к ним обязательные метрологические требования, в том числе показатели их точности.

"Проект федерального закона… направлен на реализацию пункта 3 плана мероприятий ("дорожной карты") по реализации механизма "регуляторной гильотины" и предусматривает исключение ведомственного регулирования путем передачи правительству Российской Федерации полномочий по утверждению перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, и по установлению к ним обязательных метрологических требований", - говорится в пояснительной записке.

Подчеркивается, что утверждение правительством единого перечня измерений вместо множества соответствующих ведомственных актов позволит повысить уровень унификации требований к измерениям и гармонизации их с международными требованиями, в том числе принятыми в рамках Евразийского экономического союза.