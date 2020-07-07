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В ГД внесли проект о едином перечне измерений в сфере госрегулирования
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, согласно которому кабмину передаются полномочия по утверждению единого перечня измерений, относящихся к сфере... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T13:01
госдума рф
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353
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госдума рф, общество

В ГД внесли проект о едином перечне измерений в сфере госрегулирования

13:01 07.07.2020
21
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, согласно которому кабмину передаются полномочия по утверждению единого перечня измерений, относящихся к сфере госрегулирования, документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Изменения предлагается внести в статью 5 федерального закона "Об обеспечении единства измерений".
По действующему законодательству федеральные органы исполнительной власти определяют измерения, относящиеся к сфере госрегулирования обеспечения единства измерений, и устанавливают к ним обязательные метрологические требования, в том числе показатели их точности.
"Проект федерального закона… направлен на реализацию пункта 3 плана мероприятий ("дорожной карты") по реализации механизма "регуляторной гильотины" и предусматривает исключение ведомственного регулирования путем передачи правительству Российской Федерации полномочий по утверждению перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, и по установлению к ним обязательных метрологических требований", - говорится в пояснительной записке.
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Подчеркивается, что утверждение правительством единого перечня измерений вместо множества соответствующих ведомственных актов позволит повысить уровень унификации требований к измерениям и гармонизации их с международными требованиями, в том числе принятыми в рамках Евразийского экономического союза.
Кроме того, законопроектом одновременно в перечень измерений предусматривается включение измерений, которые выполняются при обеспечении безопасности дорожного движения, но исключаются измерения в сферах обороны и безопасности, использования атомной энергии, а также в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах по причине особенностей деятельности в указанных сферах.
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