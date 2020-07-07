В Совфеде оценили предложение о введении миротворцев ОБСЕ в Донбасс

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Предложение о введении миротворцев ОБСЕ в Предложение о введении миротворцев ОБСЕ в Донбасс противоречит минским соглашениям, заявил РИА Новости во вторник член международного комитета Совфеда Олег Морозов

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"Такой подход выходит за пределы минских соглашений и является очередной "тепловой ракетой" Киева, дабы увести процесс подальше от Минска", - сказал Морозов.

По его мнению, тема миротворцев может обсуждаться исключительно в контексте минских соглашений. "Например, с целью выполнения требований о прекращении огня на линии разграничения или отвода тяжёлых вооружений. Любые иные толкования затягивают процесс урегулирования и ведут его в тупик", - отметил политик.

И главное, во всех этих предложениях не учитывается мнение одной из сторон минского процесса - непризнанных республик Донбасса, сказал Морозов. "А без этого ни о каком мандате миротворцев не может идти речи", - заключил он.