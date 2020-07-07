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В Совфеде оценили предложение о введении миротворцев ОБСЕ в Донбасс
Предложение о введении миротворцев ОБСЕ в Донбасс противоречит минским соглашениям, заявил РИА Новости во вторник член международного комитета Совфеда Олег... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T12:59
алексей резников
ситуация в днр и лнр
владимир ельченко
донбасс
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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алексей резников, ситуация в днр и лнр, владимир ельченко, донбасс, олег морозов, оон, киев, украина, в мире

В Совфеде оценили предложение о введении миротворцев ОБСЕ в Донбасс

12:59 07.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСенатор Олег Морозов
Сенатор Олег Морозов
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Сенатор Олег Морозов. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Предложение о введении миротворцев ОБСЕ в Донбасс противоречит минским соглашениям, заявил РИА Новости во вторник член международного комитета Совфеда Олег Морозов.
Киев изучает возможности введения миротворцев ОБСЕ в Донбасс, заявил в понедельник вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.
"Такой подход выходит за пределы минских соглашений и является очередной "тепловой ракетой" Киева, дабы увести процесс подальше от Минска", - сказал Морозов.
По его мнению, тема миротворцев может обсуждаться исключительно в контексте минских соглашений. "Например, с целью выполнения требований о прекращении огня на линии разграничения или отвода тяжёлых вооружений. Любые иные толкования затягивают процесс урегулирования и ведут его в тупик", - отметил политик.
И главное, во всех этих предложениях не учитывается мнение одной из сторон минского процесса - непризнанных республик Донбасса, сказал Морозов. "А без этого ни о каком мандате миротворцев не может идти речи", - заключил он.
В декабре 2019 года новый посол Украины в США, бывший постпред страны при ООН Владимир Ельченко заявил, что Киев может вынести на рассмотрение Совета Безопасности вопрос миротворческой миссии в Донбассе.
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