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Пожар в металлическом здании на западе Москвы локализовали
Спасатели локализовали пожар в одноэтажном металлическом здании на западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России. РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T13:51
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия

Пожар в металлическом здании на западе Москвы локализовали

12:59 07.07.2020 (обновлено: 13:51 07.07.2020)
2512
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПожар на западе Москвы
Пожар на западе Москвы
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Спасатели локализовали пожар в одноэтажном металлическом здании на западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России.
Ранее сообщалось о возгорании в здании по адресу: 2-й Сетуньский проезд, дом 3, площадь не уточнялась. По данным МЧС, заявка о ЧП поступила в 11.41.
"Локализация в 12.32", - сказали в пресс-службе.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваПроисшествия
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