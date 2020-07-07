В Кремле прокомментировали идущую в соцсетях рекламу поправок

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. В Кремле не знают, кто является заказчиком рекламной кампании поправок в конституцию, которая идет в соцсетях, хотя голосование по поправкам уже прошло, заявил пресс-секретарь президента РФ В Кремле не знают, кто является заказчиком рекламной кампании поправок в конституцию, которая идет в соцсетях, хотя голосование по поправкам уже прошло, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

"Мне неизвестно о том, что Кремль имеет отношение к этой кампании. Я не знаю, кто заказчик этой рекламы, поэтому ничего не могу вам сказать", - сказал Песков, отвечая на вопрос, имеет ли Кремль отношение к рекламной кампании поправок в соцсетях и с какой целью ее размещают.

По его словам, естественно, что "итоги голосования продолжают обсуждаться".

"Понятно, что обсуждается электронное голосование. Все, кто воспользовался электронным голосованием, я думаю, будут выступать за то, чтобы у них была такая возможность в будущем, и ваш покорный слуга относится к этим людям. А кто там заказчики (рекламной кампании - ред.), я не могу вам сказать, к сожалению", - добавил пресс-секретарь президента.