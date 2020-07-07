https://ria.ru/20200707/1574002155.html
В Кремле прокомментировали идущую в соцсетях рекламу поправок
В Кремле не знают, кто является заказчиком рекламной кампании поправок в конституцию, которая идет в соцсетях, хотя голосование по поправкам уже прошло, заявил... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T12:55
2020-07-07T12:55
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
дмитрий песков
политика
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2
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
конституция рф, дмитрий песков, политика
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости.
В Кремле не знают, кто является заказчиком рекламной кампании поправок в конституцию, которая идет в соцсетях, хотя голосование по поправкам уже прошло, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
.
"Мне неизвестно о том, что Кремль имеет отношение к этой кампании. Я не знаю, кто заказчик этой рекламы, поэтому ничего не могу вам сказать", - сказал Песков, отвечая на вопрос, имеет ли Кремль отношение к рекламной кампании поправок в соцсетях и с какой целью ее размещают.
По его словам, естественно, что "итоги голосования продолжают обсуждаться".
"Понятно, что обсуждается электронное голосование. Все, кто воспользовался электронным голосованием, я думаю, будут выступать за то, чтобы у них была такая возможность в будущем, и ваш покорный слуга относится к этим людям. А кто там заказчики (рекламной кампании - ред.), я не могу вам сказать, к сожалению", - добавил пресс-секретарь президента.
Голосование по поправкам в конституцию прошло в России с 25 по 1 июля, по результатам обработки 100% протоколов за принятие изменений проголосовали 77,92% россиян, против – 21,27%. Явка, согласно представленным в информцентре ЦИК данным, составила 67,97%.