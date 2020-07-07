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МИД не видит серьезных угроз распространения чумы из Монголии и Китая
Россия не видит серьезных угроз распространения чумы из Монголии и Китая, так как перемещения людей через границу практически остановлены, заявил директор... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T12:54
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), улан-батор, республика алтай, китай, монголия, в мире

МИД не видит серьезных угроз распространения чумы из Монголии и Китая

12:54 07.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Баранов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
© РИА Новости / Владимир Баранов
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Россия не видит серьезных угроз распространения чумы из Монголии и Китая, так как перемещения людей через границу практически остановлены, заявил директор Первого департамента Азии МИД России Георгий Зиновьев.
"Поскольку у нас сейчас передвижение физических лиц через границу и с Китаем, и с Монголией, между Китаем и Монголией тоже практически полностью закрыто – или как в случае с нашей границей с Монголией очень серьезно ограничено - пока каких-то серьезных угроз для распространения этого заболевания мы не наблюдаем", - заявил он.
Ранее сообщалось, что бубонную чуму подтвердили у скотовода городе Баян-Нур Внутренней Монголии (КНР). Кроме того, чуму выявили на западе Монголии в регионе, который граничит с Республикой Алтай. Заболели два человека. В пресс-службе посольства РФ в Улан-Баторе заявили, что власти Монголии сразу приняли необходимые меры, причин для беспокойства нет.
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РоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Улан-БаторРеспублика АлтайКитайМонголияВ мире
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